Lorenzo Lucca, anche la Juventus sul bomber del Pisa: la strategia bianconera

Non solo il Milan. Su Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa capolista in Serie B e già autore di sei reti in questo inizio di campionato, ha messo gli occhi anche la Juventus. I bianconeri, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, passato in estate al Manchester United, vogliono infatti puntare sulla linea verde, come dimostra il ritorno di Moise Kean, prelevato dall'Everton in prestito biennale con diritto di riscatto lo scorso 31 agosto. E proprio l'attaccante dei toscani, in rete anche con la Nazionale Under 21 nella gara contro la Svezia, sarebbe stato individuato dalla dirigenza della Vecchia Signora come uno dei profili più interessanti insieme a quello di Dusan Vlahovic.

Lucca-Juventus, la strategia dei bianconeri

Il Pisa, per lasciar partire il proprio gioiello nella prossima estate, chiede non meno di dieci milioni di euro, con il Milan che ha già effettuato i primi sondaggi con la dirigenza nerazzurra. Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe aumentato il pressing della Juventus, che potrebbe sfruttare a proprio favore il legame familiare tra il suo capitano Giorgio Chiellini ed il fratello Claudio, attuale direttore sportivo dei toscani. Al momento quello dei bianconeri sarebbe soltanto un primo approccio, che potrebbe però aumentare in maniera consistente una volta programmata maggiormente nel dettaglio la prossima stagione. L'unica certezza è che la Vecchia Signora, se dovesse fiutare l'affare, non si tirerebbe certo indietro, mettendo i bastoni tra le ruote al Milan e agli altri club interessati al giocatore.