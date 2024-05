Lotta salvezza serie A: tutte le combinazioni dell'ultima giornata

Tutto in novanta minuti. Il futuro di Frosinone, Udinese ed Empoli si deciderà nell'ultima giornata di serie A, con le tre formazioni chiamate ad evitare l'ultimo posto che conduce in B. Dalla bagarre si sono invece tirate fuori Cagliari e Verona, che con le vittorie ottenute rispettivamente contro Sassuolo e Salernitana (entrambe già matematicamente retrocesse) hanno potuto brindare alla permanenza nel massimo campionato. Al momento a trovarsi in una posizione di vantaggio sono i ciociari con i loro 35 punti in classifica, uno in più dei friulani e due in più dei toscani. Ma tutto, ancora, può succedere.

Il Frosinone si salva se

Al Frosinone, per avere la matematica certezza di salvarsi, basterà non perdere lo scontro diretto con l'Udinese in programma nell'ultima giornata. I ciociari potrebbero mantenere un posto in A anche in caso di ko se l'Empoli non dovesse vincere contro la Roma.

L'Udinese si salva se

L'Udinese, per essere certo della salvezza, ha bisogno della vittoria sul campo del Frosinone. In caso di pareggio, invece, i bianconeri dovrebbero sperare nel mancato successo dell'Empoli contro la Roma, mentre in caso di ko soltanto una sconfitta degli azzurri con i giallorossi garantirebbe la salvezza.

L'Empoli si salva se

L'Empoli, in virtù dello scontro diretto tra Frosinone e Udinese, sarebbe matematicamente salvo in caso di vittoria contro la Roma. In caso di pareggio, invece, dovrebbe sperare nella sconfitta dei friulani per accedere allo spareggio. Retrocessione certa, infine, in caso di ko.

Si va allo spareggio se

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre al 18esimo posto, a decidere la terza e ultima squadra retrocessa in serie B sarebbe uno spareggio da disputare con la formula di andata e ritorno. Uno scenario possibile solo in caso di pareggio dell'Empoli contro la Roma e di sconfitta dell'Udinese con il Frosinone: in questo caso azzurri e bianconeri chiuderebbero il torneo appaiati a quota 34.