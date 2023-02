Serie A, si riaccende la lotta salvezza: chi rischia di più

Una vittoria che rimescola le carte. Il Verona, con il successo contro la Salernitana, riapre la lotta salvezza coinvolgendo nella bagarre proprio i granata, che, fino a non molte settimane fa, si sentivano ormai al sicuro. Gli scaligeri, con i tre punti raccolti contro la formazione di Davide Nicola, si sono infatti portati a quota 17 in classifica, a -2 dallo Spezia e a -4 dai campani. Più al sicuro, almeno per il momento, Lecce, Fiorentina e Sassuolo a 24, mentre complicatissima è la situazione di Sampdoria e Cremonese, che viaggiano rispettivamente con appena 11 e 8 punti.

Chi rischia di più nella zona calda

Guardando la classifica, l'unica lotta in chiave salvezza sembra quella per evitare la terzultima posizione. Sampdoria e Cremonese, infatti, avrebbero bisogno di un vero e proprio miracolo per evitare la retrocessione in serie B. Particolarmente difficile la situazione dei grigiorossi, che fin qui non sono riusciti a vincere neanche una delle ventidue partite giocate.

Lecce, Fiorentina e Sassuolo, con i loro 24 punti, non possono invece abbassare la guardia, considerato soprattutto l'aumento di ritmo mostrato in queste ultime settimane dal Verona, con i veneti capaci di raccogliere 8 punti nelle ultime quattro gare. Tra le tre, quella più in difficoltà oggi sembra la formazione di Italiano, reduce da appena un punto raccolto nelle ultime cinque uscite. I viola, malgrado un organico sulla carta superiore alla concorrenza, hanno bisogno di mettersi al riparo il prima possibile per evitare di ritrovarsi immischiati in situazioni inattese alla vigilia della stagione. Va invece meglio ai giallorossi, squadra sempre ostica da affrontare, e ai neroverdi, che si sono forse definitivamente lasciati alle spalle il momento difficile.

La vera e propria lotta, tuttavia, sembra oggi essere ristretta tra Salernitana, Spezia e Verona, che hanno rispettivamente 21, 19 e 17 punti in classifica. Ad avere il trend migliore in questa fase del torneo, come detto, sono i gialloblù, che, dopo un lungo rodaggio, hanno finalmente trovato la loro identità. In brusco calo, invece, Salernitana e Spezia, che hanno tirato il freno a mano nelle ultime settimane. I liguri, in particolare, hanno risentito dell'assenza di Nzola, autore di 9 delle 19 reti complessive segnate dagli uomini di Gotti. Non va molto meglio ai granata, che in questo 2023 hanno raccolto solamente 4 punti. E la sensazione è che in questo momento, visti anche i binari dell'entusiasmo su cui sta viaggiando il Verona, siano proprio campani e aquilotti a rischiare maggiormente una retrocessione in serie B.