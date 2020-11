Germania, disfatta in Spagna: Löw a rischio esonero

Un 6-0 che non ammette repliche. La Germania, nella serata di ieri, è stata travolta per 6-0 dalla Spagna nell'ultima giornata del girone 4 della Lega A di Nations League. Un ko che è costato ai tedeschi il mancato accesso alle Final Four del torneo, in programma nell'ottobre 2021, e che rischia di far saltare la panchina di Joachim Löw. Il commissario tecnico, alla guida della Nazionale dal 2006, è infatti finito sul banco degli imputati e la Federazione starebbe già pensando al suo sostituto.

Germania, Löw a rischio esonero: ipotesi Flick

Secondo quanto raccolto dalla Bild, la panchina della Germania potrebbe essere presto affidata ad Hansi Flick, attualmente alla guida del Bayern Monaco con cui, la scorsa stagione, ha conquistato la Champions League. Flick verrebbe infatti ritenuto l'uomo giusto per dare nuovo slancio alla formazione tedesca, chiamata a riscattare i deludenti risultati degli ultimi anni. Già nel Mondiale 2018 la Germania manifestò infatti evidenti lacune, venendo subito eliminata al primo turno in un girone non certo proibitivo con Svezia, Messico e Corea del Sud.