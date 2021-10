Luca Zanimacchia si sblocca, con lui la Cremonese mette le ali

Con lui la Cremonese ha messo le ali. Luca Zanimacchia, 23 anni, scuola Juventus, è una delle rivelazioni della squadra di Pecchia, che insidia il primato del Pisa in cima alla classifica della serie B dopo sette giornate. Prima della sosta, l’esterno offensivo grigiorosso si è sbloccato, punendo la Ternana con il suo primo gol in B. E ora nel mirino c’è il Benevento, che la Cremonese affronterà domenica alle 14 al Vigorito, prima del derby a Brescia e della partitissima allo Zini contro il Pisa. Saranno due settimane di fuoco. “Proveremo a vincerle tutte, ci aspettano tre partite importanti. Ma è ancora presto per dire che sono già decisive e per capire cosa accadrà alla fine della stagione”, le parole dell’attaccante lombardo, che ha aggiunto: “E’ presto per dire dove possiamo arrivare. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare su questa strada, lavorando bene in settimana. Il resto sarà solo una conseguenza”.

Dopo le esperienze nella seconda divisione spagnola (Real Saragozza) e nella nostra serie C (Juventus Under 239, Zanimacchia è partito forte anche in cadettiera… “La serie B è un campionato diverso, ma mi sto adattando. Ma abbiamo fatto bene di squadra, vincendo e facendo punti. Siamo giovani, ma abbiamo tutti una buona esperienza alle spalle. E i più ci danno una grossa mano, con il loro carisma. A livello persona, forse non mi aspettavo di giocare così tanto. La competizione interna è forte, e tutti vogliamo dare il massimo per avere un posto in campo il sabato”.

Prima tappa del tour de force grigiorosso a Benevento: “Non ci sono partite facili. Contro la Ternana, ad esempio, è stata dura. Il Benevento è una grande del campionato e lotterà per andare in A, ma l’affronteremo come facciamo con le altre, cercando sempre di vincere”.

Magari con un altro centro di Zanimacchia: “Sbloccarmi è stata una soddisfazione enorme. Un gol importante per la squadra, che viene prima di ogni cosa. Pecchia ce lo ripete ogni giorno: se facciamo bene tutti, avremo anche occasioni individuali per fare gol e metterci in mostra”.