Chi è Lucas Piton, pre-convocato dall'Italia per la Nations League

Dopo Retegui tocca a Lucas Piton. Roberto Mancini pesca ancora in Sudamerica e se l'attaccante, già in rete nelle prime gare in azzurro arriva dall'Argentina, il secondo è stato pescato in Brasile, nel Vasco Da gama ed è stato proprio il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale a ufficializzare la sua chiamata nella lista dei pre convocati in vista della Final Four di Nations League.

Chi è Lucas Piton, l'ultimo oriundo dell'Italia

Lucas Piton, che ha doppio passaporto italiano e brasiliano, è un laterale difensivo mancino di 22 anni, con un fisico agile, una buona gamba e una certa propensione offensiva. Con cinque assist in 19 gare è infatti il giocatore che ha fornito più passaggi vincenti del Vasco Da Gama in questa stagione, la prima della sua carriera in bianconero dopo essere stato acquistato lo scorso gennaio dal Corinthias per 3 milioni di euro. La maglia azzurra potrebbe essere il primo assaggio italiano del suo futuro calcistico, Piton infatti sarebbe finito nel mirino del Genoa per la prossima stagione, con Grifone e Vasco che sono entrambi club di proprietà della 777 Partners. In passato è stato accostato alla Sampdoria ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato.

In Brasile gioca terzino sinistro, ma ha le caratteristiche anche per coprire tutta la fascia. Come ha svelato la società carioca sarà nella lista dei pre-convocati di Roberto Mancini per la Nations League che gli azzurri sognano di vincere in estate.

Nations League, le date dalla Final Four

L'Italia scenderà in campo per la semifinale giovedì 15 giugno alle 20,45 per sfidare la Spagna in una sfida "secca", chi vince andrà in finale, chi perde tornerà a casa. Dall'altra parte del tabellone ci sono invece Olanda e Croazia e da questa gara arriveranno gli avversari di azzurri o Furie Rosse nell'ultimo atto della competizione in programma il 18 giugno.