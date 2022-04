Lucas Torreira: segni particolari, imprescindibile

Da Montevideo, che lo ha visto ragazzino arabescare sul fronte d’attacco (con la maglia dei Wanderers che fu indossata anche dal El Príncipe Enzo Francescoli), all’Europa dove si sta consacrando come regista di livello assoluto. Parlare di passi lunghi, nel processo di trasformazione tattica e di maturazione tecnica è limitativo: quelle di Lucas Torreira sono state autentiche falcate, che lo hanno portato ad arretrare il proprio raggio di azione, ad imparare a svolgere con efficacia quei compiti di interdizione a livello giovanile solo osservati volgendo sul campo lo sguardo indietro, fino a scandire con efficacia i tempi della manovra da fulcro del centrocampo. Seguendo un percorso che, ad esempio, fece Andrea Pirlo: accostamento tutt’altro che ardito, se si considera che ai tempi del Pescara fu proprio la Juventus a monitorare con interesse l’uruguaiano, ragionando su una sua investitura come alter-ego del “Maestro”.

Fu Massimo Oddo, che nella società abruzzese aveva assunto l’incarico di tecnico della Primavera e poi della prima squadra, a credere in Torreira come regista, a puntare su di lui come fece il club quando lo “pescò” in un gruppo di cinque connazionali arrivati in riva all’Adriatico per un provino. Il fisico, con i suoi 167 centimetri di altezza, sembra non costituire un fattore invalidante, perché adeguatamente compensato da temperamento ed intelligenza, non comuni per un ragazzo della sua età. Al punto che è la Sampdoria ad accorgersi delle potenzialità di un Torreira poco più che diciannovenne e decidere di investire su di lui. Da qui il biennio in blucerchiato, quello in Premier con la maglia dei “Gunners” ed infine la stagione a Madrid, sponda Atletico: esperienze, quelle extra-italiane, che lo hanno visto vincere, sì (una FA Cup ed un titolo nella Liga) ma non convincere nel modo più completo. Secondo uno strano copione che si presenta anche con la maglia della Celeste, con cui ha collezionato 37 presenze ma, se si eccettuano le amichevoli, è partito dall’inizio solo in tre match ufficiali, l’ultimo dei quali nel 2-0 di Santiago del Cile per le Qualificazioni Mondiali.

Eppure, nella Fiorentina di Italiano, è proprio il Lucas da Fray Bentos una delle certezze incrollabili, nella duplice veste di efficace interdittore e architetto di una manovra di cui scandisce anche i tempi da buon metronomo. Ma anche goleador, visto che i centri in campionato sono diventati cinque, con quello – decisivo – nell’ultima sfida vinta di misura dai viola contro il Venezia. E’ il suo record personale, che batte quello risalente alla seconda ed ultima stagione in blucerchiato, e che dopo la partenza di Vlahovic lo rende, ora, il capocannoniere in campionato della squadra toscana. Normale, nel caso di Torreira, parlare quindi di imprescindibilità: non solo in questo rush finale che vede i viola imbattuti in campionato da inizio marzo, ma anche nella rincorsa per un posto nella finale di Coppa Italia (mercoledì return-match di Torino dopo l’1-0 con cui la Juventus ha espugnato il “Franchi”). E poi, last but not least, c’è il discorso relativo al riscatto, il cui diritto è contemplato nel prestito che lo portato da Londra a Firenze: quindici milioni, un’inezia se comparata ai prezzi di tanti suoi pariruolo, in alcuni casi con carte di identità ben più “pesanti”. In attesa di capire, insomma, il punto di arrivo della stagione attuale, per il centrocampo la dirigenza ha ben chiaro quale sarà il punto di partenza della Fiorentina 2022/2023.