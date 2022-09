Ludogorets-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la dolce notte di Tirana, che ha regalato il trionfo europeo in Conference, la Roma riparte da Razgrad nella sua nuova avventura continentale, con lo scopo preciso di dimenticare la debacle di Udine in campionato. La formazione di Mourinho inaugura l’Europa League sul campo del Ludogorets, sfida inedita nel panorama delle coppe, forte di una striscia di ben 27 incontri europei conclusi segnando almeno un gol e di un bilancio favorevole con le bulgare (dieci incroci, sette vittorie, oltre ad un pari). Gli avversari dei giallorossi in questo match di esordio in Europa League sono i campioni di Bulgaria, capaci di tenere cucito sulle maglie lo scudetto per undici anni consecutivi (primo posto sempre raggiunto dall’edizione 2011-2012). Ancora imbattuti in campionato (sei vittorie ed un pareggio, stesso ruolino di marcia del Cska Sofia), vincitori della SuperCoppa nazionale – ai rigori una settimana fa contro il Levski Sofia – i biancoverdi sono “retrocessi” in Europa League dopo la sconfitta nel doppio confronto del terzo turno di qualificazione alla Champions per mano della Dinamo Zagabria, per poi accedere al sorteggio dei gironi eliminatori estromettendo dalla competizione i lituani dello Zalgiris. Le “Aquile” hanno incontrato nel loro cammino continentale altre sei volte squadre italiane: il bilancio è di una vittoria ed un pari (contro la Lazio nell’Europa League 2013/2014) e quattro sconfitte più recenti nei doppi confronti contro Milan ed Inter.

Ludogorets-Roma , le scelte di Simundza

Nell’ultima uscita in campionato – rotondo 6-0 al neopromosso Hebar – l’allenatore dei bulgari ha fatto ricorso ad un ampio turnover in previsione dell’esordio europeo contro i giallorossi. Probabile che quindi che si rivedranno in campo i titolari, con Padt tra i pali ed una difesa a 4 composta da Nedyalkov e Cicinho esterni bassi e la coppia centrale composta da Plastun e Verdon. Diga di centrocampo formata da Piotrowski e Show. Tekpetey e Despodov larghi sulla linea della tre quarti con Cauly in mezzo ad innescare l’argentino Tissera prima punta. Tra le opzioni interessanti anche quella di Delev, a segno due volte nell’ultimo incontro di campionato.

Ludogorets-Roma, le scelte di Mourinho

Il trauma contusivo alla spalla riportato da Abraham non desta troppe preoccupazioni, ma è molto probabile che dal 1’ tocchi al “Gallo” Belotti fungere da vertice alto dell’attacco giallorosso. Tra le linee conferma per il tandem formato da Pellegrini e Dybala. Cambi anche a centrocampo: esordio da titolare per Camara al fianco di Matic nel cuore della mediana, sulle fasce la scelta dovrebbe ricadere su Celik e Zalewski. In difesa riposa Smalling, che verrà avvicendato da Cristante – per l’occasione scalato nel pacchetto arretrato - a fare compagnia a Mancini e Ibanez. Tra le alternative da non scartare: Svilar a predenere il posto di Rui Patricio, Vina nuovamente riciclato centrale, Shomurodov trequartista per far rifiatare Dybala (o Matic, in questo caso Pellegrini arretrerebbe sulla mediana) e l’impiego, anche a gara in corso, di Bove.

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera. All. Simundza

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Celik, Camara, Matic, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Belotti. All. Mourinho

Ludogorets-Roma , dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Ludogorets-Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.