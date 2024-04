Un "Mago" che sparisce: i pro ed i contro del divorzio tra Luis Alberto e la Lazio

Per alcuni è stato l’acquazzone su una Lazio già bagnata da una stagione travagliata, per altri la logica conclusione di una storia d’amore travagliata, conclusasi in una tiepida notte di giovedì tra le contestazioni della curva (la pezza “Non siete degni di indossare la nostra maglia” esposta dalla Nord, ha lasciato poco spazio all’immaginazione), ed arrivata al capolinea con le dichiarazioni ai microfoni dopo il triplice fischio della sfida con la Salernitana. D’altronde, Luis Alberto è stato sempre così: divisivo, con la platea degli appassionati biancocelesti spaccata tra chi – al netto di una corretta collocazione tattica non sempre di facile decifrazione – lo ha sempre difeso ed identificato come valore aggiunto di un club che lo ha accolto sette anni fa tributandogli anche l’onore di indossare la fascia di capitano, e di chi ha sempre maldigerito alcuni censurabili atteggiamenti, qualche stranezza assortita, e la scelta della dirigenza di vincolarlo addirittura con un contratto fino a giugno 2027.

Ed in fondo, nel tachimetro della tensione, la lancetta più volte negli ultimi tre anni si era spostata fin quasi ad arrivare a fondo scala, oscillando costantemente per via di un rapporto con Sarri fatto di alti e bassi. Già nell’estate 2021, con un primo ammutinamento poi rientrato, quindi dodici mesi più tardi con la volontà di tornare in patria e gli abboccamenti con il Siviglia, fino ad arrivare alla querelle legata al prolungamento dell’accordo con la società, siglato lo scorso autunno dopo le voci – confermate dall’entourage del giocatore – di una principesca offerta proveniente dall’Arabia declinata dal giocatore, e seguenti alle frizioni nel precampionato con tanto di rifiuto di salire sull’aereo per Birmingham dove la Lazio avrebbe disputato un’amichevole con l’Aston Villa (oggetto del contendere, un presunto bonus da riconoscere nel nuovo contratto da sottoscrivere).

L’ultimo capitolo, che sembra davvero tale, ha preso forma le dichiarazioni rilasciate a caldo dopo la vittoria contro la Salernitana condite da un messaggio sul suo profilo social, nel quale il fantasista spagnolo saluta, ringrazia e promette impegno fino al termine della stagione. Riuscendo, ancora una volta, a dividere. Perché nel bel mezzo di una tempesta, con una qualificazione alle coppe europee ancora in bilico ed una semifinale di ritorno di Coppa Italia da ribaltare in quello che rappresenta l’unico traguardo ancora raggiungibile, molti riflettono su quanto tale uscita possa considerarsi opportuna. Mentre c’è anche chi ha rispettato la volontà di Luis Alberto di “alleggerire” la società da un contratto oltremodo robusto fatto ad un giocatore che sarebbe arrivato a scadenza a 35 anni (facendo la classica botta di conti, si parla di una ventina di milioni lordi), soldi che – citando le sue parole – è giusto vadano ad altri.

Sarà il tempo a fare chiarezza sulla vicenda. Ed anche a far comprendere meglio quali siano state le reali motivazioni (dettate forse da un'opportunità recapitatagli stavolta irrinunciabile?) che hanno portato a questa scelta maturata, come ha dichiarato, da alcune settimane a questa parte. L’appellativo di “Mago” che lo ha accompagnato per le sue giocate in campo nelle oltre 300 presenze in biancoceleste sembra quasi calzare a pennello per questa sua sparizione, repentina, annunciata in diretta. “Vediamo cosa succederà”, ha chiosato Luis. Sebbene i colpi di scena, pure tutt’altro che rari nell’universo Lazio, sembrino difficili da immaginare.