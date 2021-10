Milan, occhi su Luis Alberto: i rossoneri studiano il colpo

È un Milan che sogna in grande, quello protagonista in questo avvio di stagione. I rossoneri, nelle prime dieci giornate di campionato, hanno conquistato nove vittorie (l'ultima per 1-0 contro il Torino) ed un pareggio, volando in testa alla classifica di Serie A. Un rendimento al di là di ogni più rosea aspettativa, con il Diavolo che sembra aver compiuto un ulteriore salto di qualità dopo lo scorso positivo torneo. Per fare un ulteriore step in avanti, il club potrebbe decidere di investire sul mercato di gennaio, con un nome che, in particolare, sarebbe finito sul taccuino della dirigenza.

Milan su Luis Alberto, idea per gennaio

In cima alla lista dei desideri del Milan ci sarebbe il centrocampista della Lazio Luis Alberto. Lo spagnolo è ormai in rotta di collisione con il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri e potrebbe decidere di cambiare aria a stagione in corso. I rossoneri avevano manifestato un interesse nei suoi confronti già la scorsa estate, con Lotito che, tuttavia, aveva valutato il giocatore 50 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dal Diavolo. Adesso le pretese dei laziali potrebbero però ridursi sensibilmente: se così fosse, il Milan si getterebbe a capofitto sul centrocampista, che andrebbe ad alzare ulteriormente il livello tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il profilo di Luis Alberto

Luis Alberto, nato a San José del Valle il 28 settembre 1992, è arrivato in Italia nell'estate 2016, quando la Lazio lo ha acquistato dal Deportivo La Coruna per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Con i biancocelesti, per lo spagnolo, è arrivata la consacrazione a suon di gol: 36 quelli realizzati fin qui nel corso di questi anni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Per Luis Alberto, in precedenza, esperienze anche con Siviglia, Barcellona B, Liverpool e Malaga.