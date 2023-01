Brasile, Luis Enrique il nuovo ct?

L'eliminazione ai calci di rigore agli ottavi di finale contro il Marocco a Qatar 2022 ha messo la parola fine all'avventura di Luis Enrique sulla panchina della Spagna, ma la carriera dell'ex allenatore della Roma potrebbe continuare alla guida di una Nazionale. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l'ex centrocampista sarebbe infatti in pole position per il ruolo di commissario tecnico del Brasile. I verdeoro, dopo l'addio di Tite al termine dei Mondiali, chiusi per la Seleçao con l'eliminazione dal dischetto ai quarti di finale contro la Croazia, avrebbero infatti deciso di puntare su un tecnico straniero e, dopo aver sondato il terreno per profili come quelli di Carlo Ancelotti e José Mourinho, che hanno però declinato l'offerta, avrebbero concentrato le proprie attenzione su Luis Enrique.

L'ex ct delle Furie Rosse sarebbe particolarmente apprezzato dalla federazione brasiliana per il suo coraggio nel lanciare i giovani, l'ideale per ringiovanire la squadra sudamericana. Un'offerta che potrebbe allettare Luis Enrique, il quale, dopo i successi raggiunti con il Barcellona tra il 2014 ed il 2017, vorrebbe cercare di conquistare un trofeo anche con una Nazionale. L'obiettivo del Brasile, in particolare, è puntato sui Mondiali 2026, nei quali i verdeoro andranno a caccia di quel titolo che manca ormai dal 2002, quando la formazione allora allenata da Scolari superò nella finalissima per 2-0 la Germania. Da allora la Seleçao non è più riuscita a raggiungere la finale, raggiungendo come miglior piazzamento il quarto posto ai Mondiali di casa del 2014.