Luis Enrique nuovo allenatore del PSG

Luis Enrique è il nuovo allenatore del PSG, l'accordo è ormai vicinissimo e già la prossima settimana, secondo la stampa francese, ci sarò l'annuncio ufficiale dei parigini che scelgono lo spagnolo per il dopo Galtier. E' la prima esperienza in Francia per l'ex allenatore della selezione spagnola che in carriera si è seduto anche sulle panchine di Celta Vigo, Roma e Barcellona squadra con cui ha vinto tutto.

Luis Enrique al PSG

Luis Enrique torna così di nuovo in pista dopo l'addio alla Spagna dopo il Mondiale in Qatar. Il tecnico guiderà il PSG con l'obiettivo fallito da tutti i suoi predecessori: vincere la Champions League. La società ha battuto anche altre piste, come quella Nagelsmann sfumata nelle scorse ore, e consegnerà al prossimo allenatore una formazione con meno stelle: Messi è ormai un giocatore dell'Inter Miami, Neymar è corteggiato dall'Arabia Saudita e poi c'è il caso Mabppè che non rinnoverà, ha detto che resterà ancora un anno ma bisognerà capire se i francesi non vorranno piazzarlo durante questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra dodici mesi.

Per Luis Enrique è una grande occasione arrivata dopo che nelle scorse settimane aveva avuto anche alcuni contatti con il Napoli con il presidente De Laurentiis che avrebbe voluto affidargli la panchina nel dopo Spalletti. L'accordo però non è mai arrivato e così i campani hanno virato su Rudi Garcia, mentre lo spagnolo ha trovato un nuovo incarico nella squadra più ricca e forte di Francia.