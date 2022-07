Luis Maximiano: chi è il nuovo portiere della Lazio

Il Granada lo ha salutato ufficialmente tramite i suoi account social, ringraziando di tutto “un portierone, un giocatore ed una persona top”. Quello lasciato in terra andalusa da Luis Maximiano è sicuramente un eccellente ricordo, legato non solo alle doti mostrate in campo (stabilmente nei primi posti della categoria per numero di parate effettuate, che non è però bastato ai biancorossi per evitare la retrocessione) ma anche alle qualità dal punto di vista personale. Caratteristiche che hanno convinto la Lazio ad abbandonare in via definitiva la pista Carnesecchi e puntare sull’estremo difensore portoghese, superando anche la concorrenza del Napoli tornato a corteggiare Luis Maximiano nei giorni scorsi.

Il neo acquisto della formazione biancoceleste è nato a Braga il 5 gennaio del 1999, e dopo aver mosso i primi passi nel club della città attira subito l’attenzione delle principali società lusitane. Si trasferisce così appena tredicenne allo Sporting Lisbona, dove compie tutta la trafila nelle varie formazioni giovanili biancoverdi fino ad approdare in prima squadra. E' la stagione 2019/2020 a portarlo definitivamente alla ribalta: soffia il posto da titolare al brasiliano Renan Ribeiro, collezionando 33 presenze (4 in Europa League) e firmando dodici clean sheet. Meno fortunato il torneo successivo, passato prevalentemente in panchina perché sopravanzato nelle gerarchie dallo spagnolo Antonio Adán, e concluso comunque con la conquista dello scudetto portoghese. Passa così per 4,5 milioni di euro al Granada, nella Liga, dove si conferma come uno dei migliori giovani interpreti del ruolo.

Circa dieci, invece, i milioni sborsati dalla Lazio per assicurarsi un portiere imponente dal punto di vista fisico, ma al contempo reattivo ed anche affidabile nelle uscite. Efficace più che stilisticamente bello, è cresciuto anche nel gioco con i piedi facilitato dal suo ambidestrismo, ed ha nel curriculum diverse apparizioni con le casacche delle selezioni giovanili del suo paese. Non ha ancora ricevuto la prima convocazione in Nazionale, ma resta uno dei papabili per Qatar 2022 in quota terzo portiere, e l’esperienza in Italia potrebbe anche facilitare il suo inserimento nella lista per i Mondiali autunnali. E’ già, quindi, tempo di derby tra i pali delle capitoline, visto che a difendere la porta giallorossa sarà Rui Patricio. Che, curiosamente, non è solo uno dei “numeri uno” che parteciperà col Portogallo alla kermesse iridata, ma è stato anche il titolare dello Sporting ai tempi della militanza di Maximiano nella squadra B del club di Lisbona.