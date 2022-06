Luis Suarez si offre alla Juventus: la risposta dei bianconeri

Luis Suarez torna a bussare alla porta della Juventus. Dopo essere stato ad un passo dai bianconeri nel settembre 2020, con l'uruguaiano che sostenne un esame per la certificazione linguistica, poi rivelatosi una farsa, in quanto la Vecchia Signora, in quel momento, non aveva posti liberi per tesserare un extracomunitario, l'ex Barcellona, reduce da due stagioni all'Atletico Madrid, torna ad avvicinarsi a Torino. L'attaccante sarebbe stato infatti offerto dai suoi procuratori al club di Agnelli, ancora alla ricerca di rinforzi offensivi dopo l'addio a parametro zero di Paulo Dybala, destinato all'Inter. Una mossa inattesa, che potrebbe cambiare le strategie di mercato della Juventus.

Luis Suarez-Juventus, la situazione

I bianconeri non avrebbero infatti chiuso le porte all'affare, la cui realizzazione, tuttavia, rimarrebbe difficile. In primis per l'alto ingaggio percepito dall'uruguaiano, circa 5 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora. In secondo luogo, poi, ci sono le trattative già avviate per Di Maria e Kostic, a cui si aggiunge la possibilità, ancora non del tutto sfumata, del riscatto di Morata dall'Atletico Madrid. Chiaro che se qualcuna di queste operazioni dovesse andare a buon fine, per Suarez non ci sarebbe più posto nello scacchiere juventino. In caso contrario, invece, i bianconeri potrebbero portare avanti il discorso.

Su Suarez, oltre a quello di Aston Villa e River Plate, c'è l'interesse di altre due squadre di Serie A: Lazio e Fiorentina. Trattative che però, al momento, si preannunciano non semplici.