Il Chelsea pazzo di Lukaku: folle offerta all'Inter

Con i suoi 24 gol, è stato il grande trascinatore dell'Inter nella conquista dello scudetto nella passata stagione. Stiamo ovviamente parlando di Romelu Lukaku, che, dopo una stagione di tale livello, non poteva non attirare su di sé gli occhi delle big d'Europa. Sul belga, in particolare, avrebbe messo gli occhi il Chelsea vincitore dell'ultima edizione della Champions League, con i Blues che sarebbero pronti a fare follie pur di strappare ai nerazzurri l'ex centravanti del Manchester United.

Chelsea, maxi-offerta all'Inter per Lukaku

Il club inglese, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo dopo la partenza di Olivier Giroud, passato al Milan, avrebbe offerto all'Inter la bellezza di 130 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di Lukaku. Una cifra monstre che avrebbe fatto vacillare il club di Steven Zhang, che, nelle scorse settimane, non ha nascosto la necessità di far rifiatare le casse della società, come testimoniato anche dalla cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. L'offerta, tuttavia, sarebbe stata respinta al mittente dallo stesso attaccante, il quale, al momento, non avrebbe alcuna intenzione di muoversi da Milano e dall'Inter, club con il quale ha avuto una nuova rinascita dopo gli ultimi mesi difficili vissuti in terra inglese allo United.