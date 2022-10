Inter, Lukaku ancora out: quali sono le sue vere condizioni

Sembrava tutto pronto per rivederlo quanto meno nell'elenco dei convocati, invece, il ritorno di Romelu Lukaku, slitta ancora. Il belga, ai box dallo scorso 26 agosto, quando accusò un problema muscolare nel corso della partita contro la Lazio, terminata sul punteggio di 3-1 in favore dei biancocelesti, non è ancora pienamente recuperato e non è partito insieme alla squadra alla volta di Firenze, dove l'Inter, nella serata di domani, sabato 22 ottobre, affronterà i viola di Vincenzo Italiano. Un nuovo rinvio che sta mettendo un po' di apprensione all'interno dell'ambiente nerazzurro: la prima diagnosi sull'infortunio accusato da Big Rom aveva infatti fatto ipotizzare ad un suo ritorno in campo già il primo ottobre contro la Roma, poi invece, di settimana in settimana, nuovi, e continui, slittamenti.

L'obiettivo del tecnico Simone Inzaghi, a questo punto, è recuperarlo per la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen, in programma il 26 ottobre. Sicuramente, in quella data, l'attaccante non sarà comunque tra i titolari: per lui, dopo due mesi di stop, si può ipotizzare al massimo un inserimento nel corso della ripresa. Lukaku, in questi giorni, è intanto tornato ad allenarsi in parte con il gruppo, ma le sue condizioni fisiche sembrano non dare ancora sufficienti garanzie. Un rientro, quindi, che sta procedendo molto più lentamente del previsto e sul quale potrebbe forse pesare l'imminente Mondiale in Qatar: un appuntamento a cui Lukaku vuole presentarsi al meglio della forma, evitando, in queste settimane, pericolose ricadute che potrebbero metterne a rischio la sua partecipazione. Ma quali siano le sue reali condizioni attuali, per il momento, rimane un mistero.