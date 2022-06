Lukaku verso l'Inter, quando potrebbe arrivare la firma

Romelu Lukaku è sempre più vicino all'Inter. La trattativa con il Chelsea, che sembrava quasi impossibile fino a poche settimane fa, sarebbe infatti ormai in dirittura d'arrivo, con le due dirigenze che si sarebbero già incontrate nella giornata di ieri e poi ancora nella mattinata di oggi, mercoledì 15 giugno. A sbloccare l'impasse la ferma volontà del giocatore, fortemente desideroso di fare ritorno nella Milano nerazzurra. E per farlo Big Rom, reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative con i Blues (appena otto le reti segnate in Premier League, a cui si aggiungono i due centri in Champions League e i due gol realizzati nella Coppa del Mondo per club), avrebbe accettato di tagliarsi in maniera significativa l'ingaggio.

Inter, quando è attesa la firma di Lukaku

Lukaku, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, farebbe ritorno all'Inter con la formula del prestito, con una parte dell'ingaggio che verrebbe coperta dal Chelsea. Ancora da stabilire, tuttavia, l'importo economico che i nerazzurri dovranno versare nelle casse dei Blues, ma la sensazione è che l'intesa sia ormai imminente, tanto che il belga potrebbe fare ufficialmente ritorno al club di Steven Zhang già nella prossima settimana.

Lukaku, con la maglia dell'Inter, ha già collezionato 95 presenze tra il 2019 ed il 2021, mettendo a segno complessivamente 64 reti. Il centravanti, in particolare, ha offerto un contributo fondamentale nella conquista dello scudetto nel secondo anno della gestione di Antonio Conte, affermandosi come uno degli attaccanti più decisivi del torneo. E adesso, a riaccoglierlo, è pronto Simone Inzaghi, che, nel caso in cui i nerazzurri dovessero chiudere anche l'operazione Dybala, potrebbe contare su un reparto offensivo di primissimo livello.