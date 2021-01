Inter, le condizioni di Lukaku dopo l'infortunio: le ultime

Attenzioni tutte concentrate su Romelu Lukaku in casa Inter. Il centravanti nerazzurro, nel finale della gara vinta per 6-2 contro il Crotone, ha infatti dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare che ne mettono in dubbio la presenza per il prossimo match in casa della Sampdoria. Stando alle prime notizie, il belga ha accusato una contrattura al quadricipite della coscia destra e, nella giornata di martedì, si sottoporrà agli esami strumentali per accertare l'entità dell'infortunio.

Lukaku, allenamento a parte: per la Sampdoria pronto Sanchez

Lukaku, nella giornata odierna, si è nel frattempo allenato a parte: un buon segnale sulle sue condizioni fisiche, con il tecnico Antonio Conte che, in caso di esito positivo degli esami, potrebbe addirittura convocarlo per la partita di Genova. Difficile, però, che l'attaccante possa partire dal primo minuto, con il cileno Alexis Sanchez, ormai pienamente recuperato dopo l'ultimo infortunio, pronto a prendere il suo posto a fianco di uno scatenato Lautaro Martinez, autore di una tripletta nella sfida con il Crotone.