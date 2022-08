Inter, quante (e quali) partite salterà Lukaku

Distrazione dei flessori della coscia sinistra. Questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Romelu Lukaku nei giorni scorsi in seguito al problema muscolare accusato dopo la partita con la Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-1. Una brutta notizia per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che, a questo punto, rischia di dover fare a meno del belga per circa tre/quattro settimane, anche se il centravanti spera di bruciare le tappe ed anticipare il proprio rientro in campo. Senza Lukaku, nei prossimi impegni, toccherà ad uno tra Dzeko e Correa affiancare in attacco l'inamovibile Lautaro Martinez, già in rete per due volte in questo avvio di torneo.

Quali partite salterà Lukaku

Lukaku salterà ovviamente la partita contro la Cremonese, in programma questo martedì 30 agosto, ed il derby con il Milan, fissato in calendario per sabato 3 settembre. Certa la sua assenza anche per il match contro il Bayern Monaco del 7 settembre, che segnerà il debutto stagionale in Champions League dell'Inter. Il belga sarà probabilmente out anche per la partita contro il Torino (weekend 9-11 settembre, data da stabilire), mentre potrebbe tornare a disposizione per il match contro il Viktoria Plzen (13 settembre) o il successivo impegno sul campo dell'Udinese (weekend 16-18 settembre). Probabile, però, che lo staff nerazzurro segua la linea della prudenza, posticipando il rientro di Big Rom dopo la sosta per le Nazionali così da evitare pericolose ricadute. Lukaku, in questo modo, sarebbe pronto a tornare fin dall'inizio per i primi delicati impegni di ottobre, quando gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno Roma e Barcellona.