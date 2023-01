Lukaku, nuovo infortunio: le condizioni dell'attaccante dell'Inter

Brutte notizie in casa Inter. I nerazzurri, reduci dall'amaro pareggio per 2-2 in campionato contro il Monza, devono infatti fare i conti con un nuovo stop di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che fin qui ha trovato pochissimo spazio in stagione a causa di continui problemi fisici, è alle prese con una lieve infiammazione dei tendini del ginocchio sinistro, che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per la sfida contro il Parma, in programma martedì 10 gennaio alle 21 a San Siro e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un problema che era emerso già nel corso della partita di Monza, nella quale Big Rom era entrato nella ripresa offrendo una prestazione opaca.

Lukaku, per evitare complicazioni, rimarrà quindi fuori nel match contro i gialloblù e provera a tornare a disposizione per la partita di sabato contro il Verona. Difficile, però, che il belga, in quell'occasione, possa essere pronto per una maglia dal primo minuto, con Dzeko che dovrebbe quindi essere ancora il prescelto per formare il tandem d'attacco con Lautaro Martinez. Per Big Rom l'attuale stagione sta diventando un incubo: prima i guai muscolari accusati a inizio stagione che ne hanno condizionato anche il rendimento ai Mondiali in Qatar con il suo Belgio, adesso questi nuovi fastidi che gli stanno impedendo di ritrovare la miglior condizione fisica. Ed in casa nerazzurra le preoccupazioni sul suo conto, anche in vista del futuro, stanno continuando a crescere.