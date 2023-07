Juventus, come giocherebbe con Lukaku: l'ipotetica formazione

Una vera e propria bomba di mercato, quella esplosa nei giorni scorsi. Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito all'Inter, è vicinissimo alla Juventus. Il belga, che sembrava destinato a fare ritorno ai nerazzurri, furiosi per il comportamento del giocatore, che, mentre il club di Steven Zhang cercava l'accordo con i Blues, strizzava l'occhio alla Vecchia Signora, è infatti stato esplicitamente richiesto dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Un eventuale arrivo, quello di Big Rom, inevitabilmente legato alla cessione di Dusan Vlahovic, che l'allenatore livornese pare aver bocciato dopo la deludente stagione passata.

Juventus, la probabile formazione con Lukaku

Lukaku pare essere il giocatore perfetto per il calcio proposto da Allegri, caratterizzato il più delle volte da un baricentro basso e veloci ripartenze. Un modo di giocare che esalta le caratteristiche del centravanti belga, come già emerso durante la sua esperienza all'Inter di Antonio Conte. In questo, Lukaku sarebbe per certi versi più funzionale di Vlahovic, più uomo d'area di rigore e a disagio nel giocare spalle alla porta.

L'ormai ex attaccante nerazzurro, nello scacchiere di Allegri, andrebbe ovviamente ad occupare il ruolo di prima punta sia in un eventuale modulo con la difesa a tre (3-5-2 e 3-4-2-1 le soluzioni su cui è a lavoro il tecnico) sia in uno con la difesa quattro (come ad esempio il 4-3-3). Di seguito, nel dettaglio, le principali soluzioni: