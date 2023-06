Lukaku-Milan, perché si può fare (e perché no)

La notizia è di quelle clamorose: il Milan vuole Romelu Lukaku. I rossoneri, in procinto di accettare la maxi offerta del Newcastle per Sandro Tonali (il centrocampista andrebbe in Inghilterra per una cifra attorno ai 70 milioni di euro), sono pronti ad investire sul mercato in entrata e, oltre a Davide Frattesi, avrebbero messo nel mirino proprio Big Rom, di ritorno al Chelsea dopo il prestito all'Inter. Ma difficilmente il belga, che nell'ultima stagione ha realizzato complessivamente 14 reti con la maglia nerazzurra, resterà a Londra: quella con i blues, per il centravanti, è infatti un'esperienza ormai terminata ed anche il club è disposto a lasciar partire nuovamente il giocatore. Da qui l'idea del Diavolo.

Lukaku al Milan, perché si può fare

L'eventuale cessione di Tonali permetterà al Milan di incassare una cifra considerevole, che, almeno in parte, verrà reinvestita sul mercato. E questo, nell'ipotetico derby di mercato con l'Inter per Lukaku, potrebbe giocare a favore dei rossoneri. Il Chelsea, che Big Rom lo ha pagato 109 milioni di euro più bonus, potrebbe infatti far partire l'attaccante per un'offerta attorno ai 40 milioni: cifra che i nerazzurri, almeno al momento, non sembrano potersi permettere, mentre i rossoneri sì. Insomma, il Diavolo potrebbe partire da una posizione di vantaggio dal punto di vista strettamente economico.

Lukaku-Milan, perché non si può fare

C'è però un altro aspetto di cui tenere conto: la volontà di Lukaku. Il giocatore, in queste settimane, non ha infatti mai nascosto il suo desiderio di tornare all'Inter, club che ormai considera casa sua. Vederlo accettare la corte del Milan dopo le manifestazioni d'amore espresse nei confronti dei nerazzurri suonerebbe come un tradimento, un repentino voltafaccia che sembra ad oggi improbabile. Anche se nel calcio, più che in altri ambiti, vale il celebre motto mai dire mai...