Inter, come sta Lukaku: la data del rientro

Dopo un inizio di stagione complicato, è un momento felice quello che sta vivendo l'Inter. I nerazzurri, nelle due gare di Champions League contro il Barcellona, hanno raccolto 4 punti ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. In mezzo l'affermazione in campionato al Mapei Stadium, che ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di non perdere ulteriore contatto dalle zone alte della classifica. Una vittoria a cui Lautaro e compagni vogliono dare continuità nel match interno contro la Salernitana, in programma domenica 16 ottobre. Per farlo, però, non potranno ancora contare su Romelu Lukaku.

Lukaku, la possibile data del rientro

Il centravanti belga non ha infatti ancora recuperato dal problema muscolare alla coscia sinistra accusato lo scorso 26 agosto durante la partita contro la Lazio, terminata sul punteggio di 3-1 in favore dei biancocelesti. Il giocatore, all'inizio della prossima settimana, si sottoporrà a nuovi controlli medici e poi, con ogni probabilità, potrà finalmente tornare ad allenarsi in gruppo. Obiettivo di Big Rom, quindi, è quello di rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta sul campo della Fiorentina, in calendario sabato 22 ottobre. Difficile, però, che nell'occasione il tecnico decida di lanciare fin dal primo minuto il belga, optando, al contrario, per un rientro graduale, inserendo Lukaku nel corso della ripresa.