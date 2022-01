Perché il ritorno di Lukaku all'Inter è (quasi) impossibile

"Spero di poter tornare all'Inter con tutto il cuore, non alla fine della carriera, ma a livelli ancora elevati per poter vincere di più". Hanno scatenato un putiferio le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport da Romelu Lukaku, che in estate ha lasciato i nerazzurri per approdare al Chelsea in Inghilterra. Parole che hanno fatto infuriare il tecnico dei Blues Thomas Tuchel, che ha deciso di non convocare il centravanti belga per il big match contro il Liverpool di ieri, domenica 2 gennaio, terminato sul punteggio di 2-2, e che aprono grossi punti interrogativi sul futuro dell'attaccante, che già in estate potrebbe lasciare nuovamente Londra.

Lukaku, perché è quasi impossibile un ritorno all'Inter

Malgrado le dichiarazioni d'amore di Lukaku nei confronti dell'Inter, pare oggi improbabile, se non quasi impossibile, un suo ritorno a Milano. Diversi i motivi che rendono inverosimile un matrimonio-bis tra il giocatore ed i nerazzurri, a partire dall'ostilità ambientale: i tifosi interisti, che hanno amato incondizionatamente Big Rom durante la sua avventura alla Pinetina, non hanno infatti perdonato all'attaccante il "tradimento" estivo, giudicando ormai tardivo l'attuale pentimento. C'è poi un fattore tecnico, oltre a quello economico: l'Inter, sotto la gestione di Simone Inzaghi, ha saputo trovare rapidamente una propria fisionomia anche senza il belga, affermandosi non solo in Italia, dove ha chiuso al comando il girone di andata, ma anche in Europa, dove è arrivato quel pass per gli ottavi di finale di Champions League atteso dieci anni. Una fisionomia che con il ritorno di Lukaku, per forza di cose, verrebbe inevitabilmente stravolta.