La Figc "grazia" Lukaku: potrà giocare in Coppa Italia contro la Juve

Romelu Lukaku ottiene la "grazia" dalla Figc, dopo l'espulsione dalla gara di Coppa Italia contro la Juventus. Il provvedimento è stato deciso dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, anche "ritenuto che il principio della lotta ad ogni forma di razzismo costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento sportivo, nella sua dimensione internazionale e nazionale".

"Ritenuto pertanto - si legge ancora nel comunicato n. 170/A della Figc- che sussistono gravi ragioni per concedere in via eccezionale e straordinaria la grazia in relazione alla squalifica inflitta per il provvedimento di espulsione conseguente alla seconda ammonizione"l Gravina "concede la grazia in relazione alla squalifica irrogata dagli organi di Giustizia Sportiva al calciatore".