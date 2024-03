Maccabi Haifa-Fiorentina, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Fiorentina si alza sui pedali per affrontare una salita ripida, costituita da trenta giorni in cui si potrebbero decidere le sorti della stagione. In campionato Roma, Milan, Juventus ed Atalanta (da affrontare anche nella semifinale di Coppa Italia all’inizio del prossimo mese), mentre in Conference c’è il doppio confronto contro il Maccabi Haifa capolista nel torneo nazionale e alla vigilia del sorteggio tra le più abbordabili disponibili nell’urna di Nyon per l'accoppiamento degli ottavi. Reduce in Serie A da due pareggi – contro Empoli e Torino – e dal successo contro la Lazio, la squadra viola farà quindi tappa a Budapest, domicilio del Maccabi negli impegni continentali visto il perdurare del conflitto israelo-palestinese. Dove i “verdi”, campioni in carica in patria, hanno già battuto i belgi del Gent nello spareggio per l’accesso al tabellone ad eliminazione diretta.

Tra match di campionato e le “trasferte” obbligate in Europa, la squadra di Degu vanta comunque uno storico recente di tutto rispetto nel confronti casalinghi, al netto del valore delle avversarie affrontate nella Super Lega di Israele: non perde infatti da fine novembre (k.o. 3-0 con lo Stade Rennes nell'Europa League da cui è poi retrocessa) ed ha inanellato nove vittorie e due pareggi subendo appena tre reti. Aspetto questo che suona come un ammonimento per una Fiorentina che in Ungheria dovrà cominciare a gettare le basi per proseguire il suo cammino continentale.

Maccabi Haifa-Fiorentina, le scelte di Degu

Lo schieramento degli israeliani prevede il ricorso sia alla difesa a quattro che a quella a tre, sebbene sia stato la seconda quella maggiormente utilizzata ultimamente. In questo caso, a protezione di Kaiuf si sistemeranno – vista anche la squalifica di Sundgren - Seck, Goldberg e Gershon, con l’alternativa costituita da Simic – utilizzato con continuità in campionato – o Feingold il quale generalmente però presidia il versante destro, con Cornud (o Saief) sulla corsia opposta. A centrocampo i problemi fisici di Jaber lanciano Mohamed e Show come titolari, mentre sulla trequarti probabile il ricorso all’esperto Refaelov affiancato da Khalaili (tra le opzioni anche Kinda) a supportare Pierrot unica punta.

Maccabi Haifa-Fiorentina, le scelte di Italiano

Fuori dalla lista dei convocati Arthur e Martinez Quarta, al pari di Christensen e Kouame. Oltre alle indisposizioni, probabile che il tecnico dei viola preveda un moderato turn-over per far riposare i giocatori maggiormente impiegati. Possibile quindi che torni Nzola a guidare l’attacco avvicendando Belotti, con una trequarti formata da Ikoné e Nico Gonzalez, più Beltran confermato in posizione centrale. In mediana spazio a Duncan e chance a Mandragora con la rinuncia a Bonaventura, mentre in difesa possibile il ricorso a Parisi e Faraoni terzini (al posto di Kayode e Biraghi), con Milenkovic e Ranieri in mezzo a completare la linea a protezione di Terracciano.

Maccabi Haifa-Fiorentina, le probabili formazioni

Maccabi Haifa (3-4-2-1): Kaiuf, Feingold, Seck, Gershon, Feingold, Show, Mohamed, Cornud, Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All. Degu

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Duncan, Ikoné, Beltran, N. Gonzalez, Nzola. All. Italiano

Maccabi Haifa-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Maccabi Haifa-Fiorentina, in programma giovedì 7 marzo alle 21 al “Bozsik Stadion” di Budapest, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.