Macedonia del Nord-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Inizia l'era Spalletti. L'ex allenatore del Napoli farà il proprio debutto alla guida della Nazionale in occasione della partita contro la Macedonia del Nord, in programma sabato 9 settembre alle 20.45 a Skopje e valevole per la quinta giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024. Una sfida fondamentale per l'Italia, che al momento, in due due gare (gli azzurri sono fin qui scesi in campo meno volte a causa degli impegni nelle Final Four di Nations League), ha raccolto tre punti (sconfitta contro l'Inghilterra e vittoria contro Malta). Vietato, quindi, compiere altri passi falsi.

Macedonia del Nord-Italia, le scelte di Milevski

Milevski, per la sfida contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Elmas, Bardhi e Trajkovski ad agire alle spalle dell'unica punta Miovski. In mezzo al campo spazio per Ademi al fianco di Atanasov, mentre la linea difensiva sarà formata da Zaykov, Velkovski, Musliu e Aliovski. In porta Dimitrievski.

Macedonia del Nord-Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti, alla sua prima sulla panchina azzurra, si affiderà al 4-3-3, ma non mancano i dubbi relativamente agli interpreti. Al centro dell'attacco si contendono una maglia Raspadori e Immobile, le cui quotazioni sono in rialzo nelle ultime ore, con Chiesa ed uno tra Politano (favorito) e Zaccagni a completare il tridente. In mezzo al campo ballottaggio serrato tra Cristante e Locatelli, con Barella e Tonali certi delle altre due maglie. In difesa Mancini potrebbe avere la meglio su Scalvini e Romagnoli per comporre la coppia centrale insieme a Bastoni, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. Tra i pali Donnarumma.

Macedonia del Nord-Italia, le probabili formazioni

Macedonia del nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Zaykov, Velkovski, Musliu, Aliovski; Atanasov, Ademi; Elmas, Bardhi, Trajkovski; Miovski. Ct. Milevski

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa. Ct. Spalletti

Macedonia del Nord-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Macedonia del Nord-Italia, in programma sabato 9 settembre alle 20.45 a Skopje e valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.