Macedonia del Nord-Italia, esordio facile per Spalletti: le quote dei bookmakers

Tutto pronto per il debutto sulla panchina della Nazionale di Luciano Spalletti. L'ex allenatore del Napoli, subentrato nel ruolo di ct al dimissionario Roberto Mancini, poi passato a guidare l'Arabia Saudita, esordirà alla guida degli azzurri in occasione di Macedonia del Nord-Italia, gara in programma sabato 9 settembre alle 20.45 a Skopje e valevole per la quinta giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024. Una sfida che, a tutti noi, evoca ricordi non certo felici: contro i macedoni, il 24 marzo dello scorso anno, perdemmo infatti a Palermo la semifinale playoff non approdando così ai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Macedonia del Nord-Italia, le quote

Un fantasma del passato che, tuttavia, non dovrebbe influenzare la partita ormai alle porte, almeno secondo i bookmakers. L'Italia di Spalletti, infatti, si presenta all'appuntamento con i pronostici che pendono tutti dalla sua parte; la vittoria azzurra, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin ed Eurobet), oscilla infatti tra 1.30 e 1.32 contro il 9.25-10 del successo macedone. Improbabile anche il segno X, proposto dai bookie tra 5 e 5.25.

Queste, nel dettaglio, le quote: