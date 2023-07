L'Atalanta presenta le nuove maglie

L'Atalanta ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione. La prima è dominata ovviamente dal nerazzurro, si è puntato sul classico con qualche novità che potrebbe piacere ai tifosi. Per la seconda invece conferma per il completo bianco in cui i colori sociali spiccano con delle strisce orizzontali. Qualche indizio durante la presentazione potrebbe essere arrivato anche per il mercato, tra i volti scelti per lanciare la collezione c'è infatti anche Duvan Zapata, che a questo punto potrebbe anche restare a Bergamo.

Foto e video delle nuovo maglie dell'Atalanta

L'Atalanta racconta così le sue divise sul sito ufficiale: "La prima maglia è caratterizzata dall’iconico disegno a righe nerazzurre in cui trova spazio un moderno sublimato geometrico evidente nelle righe azzurre. I disegni danno così origine a un effetto ottico nuovo e innovativo completamente diverso da quanto realizzato nelle passate stagioni. Il modello scelto per la maglia home 2023-2024 si contraddistingue per un elegante collo a polo, con costine nerazzurre anche nei polsini, per una vestibilità ancor più confortevole.

Per la seconda maglia, quella da trasferta, continua la tradizione del colore bianco. La maglia è impreziosita da righe sottili orizzontali di colore nero e azzurro che sono riprese anche nelle costine delle maniche e nei fianchetti laterali. Lo scollo è a V, con doppia finitura, in cui trova spazio la scritta 1907 realizzata con tecnica embossed. Novità sulla maglia da trasferta è il ritorno al logo tondo di Atalanta, utilizzato dai nerazzurri sulle maglie gioco degli anni ’90".