Inter, svelata la nuova maglia per la stagione 2021-2022. Le foto

Design moderno e completamente rivoluzionato per i nerazzurri, campioni d'Italia in carica

Una maglia completamente rivoluzionata rispetto alla tradizione. L'Inter, campione d'Italia in carica, ha svelato ufficialmente nella giornata di oggi, martedì 13 luglio, quella che sarà la nuova divisa di casa nella stagione 2021/2022. Realizzata dalla Nike, la maglia rivisita in chiave moderna il classico tema del biscione, storico simbolo della società, con una trama a serpente a tinte sfumate nerazzurre che prende il posto delle tradizionali righe orizzontali. Sulle divise spicca lo stemma tricolore, tornato alla Pinetina a distanza di undici anni, mentre sul retro è presente lo sponsor Lenovo.

I nuovi completi, come sottolineato dal club in un comunicato ufficiale, sono inoltre realizzati per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate, mostrando così una particolare attenzione ad una produzione ecosostenibile attenta alle esigenze dell'ambiente.