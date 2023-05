Nuova maglia Juventus 2023/2024, le foto della divisa home della prossima stagione

La Juventus, attraverso i suoi canali social, ha svelato ufficialmente quella che sarà la maglia home della stagione 2023/2024. La divisa, caratterizzata da rifiniture gialle sulle tradizionali strisce bianconere, farà il proprio debutto in occasione della partita contro la Cremonese, in programma domenica 14 maggio alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 35esima giornata del campionato di serie A.

Il comunicato

"Lo stile della nuova maglia è caratterizzato dalla celebrazione delle inconfondibili e iconiche strisce bianconere della Juventus, il cui pattern è stato ricodificato - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus -. Il motivo triangolare della stagione 2022/23 è stato ripensato e trasformato in una finitura spazzolata che riproduce il tipico manto di una zebra, volendo celebrare così l'individualità e la maestria dei giocatori in campo, con il naturale e immediato richiamo al bianconero. L'audace grafica all over che accomuna tutte le versioni della maglia è evidenziata dal contrasto con i dettagli gialli. Anche qui la modernità incontra la storia. Il giallo è, infatti, ispirato ad alcune leggendarie divise della storia del club e questo colore si ritrova in tutti gli elementi chiave dei capi: dallo scudetto ai loghi degli sponsor, fino alle tre strisce che adornano le spalle. Il risultato è una maglia che presenta un inconfondibile design moderno, ma che affonda le sue radici nell'eredità della Juventus".

"La versione da competizione della maglia - si legge ancora -è realizzata con materiali e texture che assicurano ai calciatori una freschezza prolungata, grazie alla tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per far sentire i giocatori a proprio agio mentre danno il meglio di sé sul loro palcoscenico più importante. La versione della maglia per i tifosi è dotata invece della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo sempre asciutto. Entrambe le varianti sono realizzate in poliestere 100% riciclato, perfettamente in linea con l'impegno di adidas per porre fine ai rifiuti plastici. La nuova maglia, che, come detto, farà il suo debutto in campo nella partita contro la Cremonese, è disponibile per l'acquisto dal 12 maggio 2023 presso lo Store Online della Juventus, gli Juventus Store fisici, i negozi adidas selezionati e su adidas.it".