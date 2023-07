Nuova maglia Milan 2023/2024, le foto della divisa da trasferta della prossima stagione

Dopo che lo scorso mese era stata presentata la nuova maglia Home, il Milan, in queste ore, ha ufficialmente svelato la divisa da trasferta per la stagione 2023/2024. Realizzata da Puma, si presenta di colore bianco con un inserto verticale composto da una striscia nera ed una rossa.

Il comunicato ufficiale

"PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano - si legge sul comunicato ufficiale -. Introdotto dal Club nel 1910, il kit Away bianco è diventato una parte iconica dell'identità AC Milan, diventando uno dei simboli dei successi europei del Club e guadagnandosi il nickname di "The Lucky One". Questa stagione PUMA e AC Milan presentano una nuova versione chic della famosa maglia Away che riprende le caratteristiche distintive dello stemma AC Milan per creare un pattern grafico all-over ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda. Il kit fonde la ricca legacy calcistica del Club con la sobria eleganza di una città rinomata come capitale della moda".



(foto sito ufficiale Milan)

"Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha commentato: "Sia PUMA che AC Milan sono profondamente radicati nell'heritage calcistico. Milano è una città definita dal calcio e dalla moda, e il nuovo kit Away ne è un riflesso. Il design contemporaneo mescola i colori classici e tradizionali dell'Away kit con uno stile all'avanguardia. Crediamo di aver creato un kit che si colloca perfettamente all'incrocio tra calcio, moda e design e non vediamo l'ora di vederlo in campo la prossima stagione'".

"Sono entusiasta di essere entrato a far parte di un Club storico e iconico come il Milan', ha dichiarato Christian Pulisic. 'Sono anche molto felice che saremo in tournée negli Stati Uniti per la pre-season, dove potrò indossare il nuovo kit. Il Milan è un Club di incredibile successo e l'iconico kit bianco è diventato un simbolo di queste vittorie nel corso degli anni. Come giocatori, sentiamo un'ulteriore iniezione di fiducia sapendo che indossiamo la legacy del ricco heritage AC Milan".

"Casper Stylsivg, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha aggiunto: "Il nuovo Away kit AC Milan realizzato dal nostro partner PUMA cattura magnificamente l'essenza del ricco heritage del nostro Club, combinandolo elegantemente con la moda e il design, simboli della nostra città. L'interpretazione moderna del classico kit bianco simboleggia il nostro impegno a onorare la tradizione abbracciando l'innovazione. Questo kit incarna lo spirito AC Milan, mostrando il nostro impegno per l'eccellenza sia dentro che fuori dal campo. È una testimonianza della legacy iconica del Club e della nostra incrollabile dedizione a superare i limiti, lasciando un'impressione duratura ovunque andiamo".



(foto sito ufficiale Milan) "La nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all'avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l'attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% e dotata di tecnologia DryCELL per la traspirazione e per mantenere il giocatore asciutto e comodo per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Entrambe le maglie sono realizzate con materiali riciclati al 100%, esclusi i bordi e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore".

"Per celebrare il lancio del nuovo kit, PUMA e AC Milan organizzeranno un evento esclusivo a Los Angeles, nell'ambito del pre-season tour, con la partecipazione di giocatori del Milan e influencer locali. L'AC Milan farà debuttare il nuovo Away kit al Rose Bowl Stadium di Pasadena il 23 luglio, quando il Milan affronterà il Real Madrid, nell'ambito del Soccer Champions Tour 2023. Il nuovo Away kit 2023/24 di AC Milan è disponibile presso i PUMA Store, sul sito PUMA.com, in tutti gli Store AC Milan, store.acmilan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo".