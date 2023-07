La nuova maglia del Napoli

Un inno a Napoli, al Napoli e ai suoi tifosi sparsi in tutto il mondo, è questo che la nuova maglia degli azzurri vuole rapparesentare. Le nuove divise dei campioni d'Italia sono state presentata oggi con una video emozionale e le foto in cui spicca ovviamente il Tricolore.

La nuova prima maglia del Napoli viene così descritta dal sito ufficiale azzurro: "presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato"

La divisa da trasferta è invece bianca e spicca il Vesuvio: "simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato" spiega ancora il sito ufficiale azzurro.

Sui canali social azzurri è stato postato il video emozionale che ha lanciato la nuova maglia

??It's time to reveal our new identity: A new 3ra. From Napoli to the World.



Welcome our new Jersey's Partners:



? @MSC_Crociere is our new Global Main Partner



? @eBay_Italia is our new Global Marketplace Partner



Click here: https://t.co/86l2ClU29P



? #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/NQPQ0zpkBA