Una maglia antivirus in serie A. L'innovazione del Parma

C'era grande attesa attorno alla maglia del Parma che dal 2006 è realizzata da Errea. La terza divisa era già stata resa pubblica. Una tonalità blu con inserti gialli, uno stile giovanile e accattivante seppur semplice e lineare, mentre per la prima e la seconda divisa fino a poche ore fa ha regnato il massimo riserbo e il motivo non è da ricercare solo nello stile.

Già perchè il modello sarà quello classico, ovvero sfondo bianco con la croce nera sul petto, arricchita da una tonalità nera sulle maniche, quasi a voler simboleggiare le ali della Fenice, diventata emblema del club dopo la ripartenza dalla serie D.

Ma la novità principale non è nelle maniche, ma nel tessuto che è antivirale. La maglia crociata è in Ti-Energy, un filato realizzato con nanoparticelle di ossido di zinco incapsulate permanentemente nelle fibre che, grazie alle loro caratteristiche, attivano un efficace tenuta antibatterica e antivirale. Una novità non di poco conto nell'era del Covid-19. Il trattamento Minusnine J1 conferisce, inoltre, estrema impermeabilità.

Il Parma sarà la prima squadra in assoluto a scendere in campo in serie A con una maglia che aiuterà a fronteggiare batteri e virus. Per quanto riguarda gli aspetti stilistici il colletto presenta un taglio a V in costina come il bordo manica bianco ed è rifinito all’interno dal parasudore personalizzato con la scritta “Parma Calcio 1913” ripreso anche nelle fianchette laterali. La vestibilità è aderente e dotata di una speciale rete posta sotto le maniche per garantire maggiore traspirazione.

Il retro della maglia, più lungo rispetto al davanti per donare alla casacca una linea più moderna, riporta, sotto il collo il puro simbolo della Fenice ricamata in oro, quest’anno, senza la scritta societaria per dare ancora più risalto all’icona del club.