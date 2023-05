Nuova maglia Roma 2023/2024, le indiscrezioni sulla divisa della prossima stagione

Sebbene la stagione attuale non abbia ancora emesso tutti i verdetti, in casa Roma si guarda all’anno prossimo anche sul fronte “divise”. Ed uno dei siti maggiormente attendibili, qual è Footyheadlines.com, ha già in due riprese...spoilerato quella che sarà la nuova maglia della Roma per l’anno agonistico 2023/2024. La prima novità sarà rappresentata dal cambio di sponsor tecnico: già annunciata la separazione a fine stagione con New Balance, che sarà sostituita dall’Adidas, azienda tedesca di ritorno nella capitale a distanza di trent’anni dall’ultima presenza al fianco del club giallorosso. La prima maglia ricalcherà quella della stagione 1992/93: lo stemma dovrebbe essere sostituito dal celebre lupetto disegnato da Piero Gratton e che quest’anno ha compiuto 45 anni, con le tre strisce di colore arancione – più sottili rispetto alla release di inizio anni ‘90 – posizionate sulle spalle.

Quella da trasferta invece è caratterizzata da un a trama di fondo che richiama un pavimento a mosaico capitolino: le tre righe, sulle spalle, marchio di fabbrica dell’Adidas, sono invece di colore nero, tonalità che è stata scelta per la terza maglia che prevede inserti arancioni sulle spalle e sulle maniche. Tra le novità, la presenza nel colletto della scritta “Daje Roma”, a conferire alla nuova divisa giallorossa forti connotati di...romanità. Come del resto la presenza di “SPQR” sulla parte anteriore della casacca, vista in quest’ultimo squarcio di stagione, in sostituzione di Digitalbits che ha concluso anzitempo la sua partnership economica: posto che dovrebbe essere preso, stando alle indiscrezioni, dalla Toyota. Per il lancio ufficiale del nuovo kit, comunque, si dovrà attendere luglio.