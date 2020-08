Le maglie della Serie A 2020/2021. Da questa stagione font unico per nomi e numeri

C'è chi è tornato al passato, chi ha puntato sulla tradizione chi, come spesso accade, su soluzioni per così dire 'futuristiche' che non sempre, almeno all'inizio, trovano il favore dei tifosi. La Serie A 2020/2021 passa anche e soprattutto dalle divise da gioco delle 20 squadre ai nastri di partenza. Non mancano le novità in termini di accordi commerciali ma anche e soprattutto per quanto riguarda il font di nomi e numeri. In certi casi le soluzioni adottate dai club non sono state felici per una buona lettura da parte dei tifosi. E così la Lega di Serie A ha preso ispirazione dalla Premier League: da questa stagione i nomi e i numeri sulle spalle dei calciatori saranno uguali per carattere ma si diversificheranno per colori ovviamente. Ma ecco una carrellata delle maglie dei 20 club, almeno di quelli che hanno già ufficializzato le nuove divise.

Atalanta

I bergamaschi, dopo lo storico percorso in Cahmpions, cambiano forma alle divise griffate Joma, sponsor tecnico dal 2017. Cambia anche il main sponsor sulle quelle strisce verticali più sottili. Sulla parte interna del colletto la scritta 'la maglia sudata sempre'.



Benevento

Tornati in Serie A con una corsa a dir poco esaltante, il Benevento di Pippo Inzaghi ha già confermato l'accordo con Robe di Kappa. Ancora qualche giorno di attesa per capire lo stile della prima divisa giallorossa, della seconda che gli esperti indicano come bianca e della terza che solitamente è stata di una tonalità completamente diversa.

Bologna

Confermato l'ormai storico rapporto con Macron, azienda che ha nel Bologna uno dei club di riferimento. Cambia lo sponsor tecnico che non sarà Liu Jo. Anche per i rossoblù la presentazione delle divise avverrà tra pochi giorni.

Cagliari

Ecco una delle novità più importanti dell'estate. Il Cagliari ha ufficializzato la nuova partnership con Adidas. La presentazione è avvenuta via social. La pima divisa sarà rossoblu divisa a metà con rifiniture color oro e maniche bianche. La seconda sarà bianca con bande rosse e rifiniture rosse e blu.



Crotone

L'accordo con Zeus proseguirà ancora, come accaduto dal 2010 fino ad oggi. A breve il lancio delle nuove divise.

Fiorentina

Lasciato Le Coq Sportif dopo cinque anni ecco arrivare Robe di Kappa. Divisa viola ma con tanti inserti bianchi, mentre la seconda divisa sarà il bianco prende il sopravvento lasciando al viola il compito di rifinire il completo. La terza maglia è un omaggio a Firenze e un ritorno al passato. Completo rosso con croce bianca sulla parte frontale della divisa, ovvero il simbolo della Repubblica Fiorentina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Genoa

Avanti con Robe di Kappa. Fino ad oggi sono state presentate la terza e la seconda divisa. Sfondo bianco con una banda verticale rossa e blu al centro. La terza è un blu scuro con rifiniture rosse e oro.