Milan, finalmente Maignan: fissato il rientro

Oltre cinque mesi. Tanto il tempo passato dall'ultima presenza di Mike Maignan con la maglia del Milan. Il portiere francese, con i rossoneri, è infatti sceso in campo per l'ultima volta lo scorso 18 settembre, in occasione della gara interna persa per 2-1 con il Napoli. Da allora, per l'ex Lille, un lungo calvario, iniziato nel match di Nations League giocato con la sua Francia lo scorso 22 settembre contro l'Austria: nell'occasione 'Magic Mike' riportò un problema muscolare al polpaccio, al quale, poco tempo dopo, ne ha fatto seguito un altro, sempre al polpaccio. Un infortunio che si è poi rivelato più serio del previsto, con il suo rientro slittato di volta in volta. Ma adesso, finalmente, la luce in fondo al tunnel sembra davvero vicina.

La data del possibile rientro

C'è una data cerchiata in rosso da Maignan e dallo staff rossonero: quella dell'8 marzo, giorno in cui il Milan, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, farà visita al Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un'occasione in cui il francese vuole essere presente per aiutare la squadra a staccare il pass per i quarti. Il portiere, prima della sfida con gli Spurs, tenterà di fare un test in campionato: difficile questo possa avvenire già il 26 febbraio in occasione della partita contro l'Atalanta, mentre più probabile sembra la data del 4 marzo, quando il Diavolo farà visita alla Fiorentina. Tutto, ovviamente, dipenderà da come reagirà Maignan in questi giorni agli aumenti dei carichi di lavoro, sperando che non ci siano ulteriori intoppi. Il rientro dell'estremo difensore francese è atteso con trepidazione dai tifosi rossoneri, non soddisfatti del rendimento offerto da Ciprian Tatarusanu, preferito in questi mesi a Mirante per sostituire l'ex Lille.