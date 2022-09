Milan, quando rientra Maignan

La sosta per gli impegni delle Nazionali, in casa rossonera, ha lasciato pesanti scorie. Oltre ai problemi accusati da Tonali (ma il centrocampista sembra essersi ormai lasciato alle spalle l'affaticamento muscolare che lo ha costretto ai box in Nations League), il Milan deve infatti fare i conti con l'infortunio riportato da Mike Maignan durante la partita Francia-Austria. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere francese nei giorni scorsi hanno evidenziato una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, con il giocatore quindi costretto a circa un mese di stop.

Quando potrebbe tornare in campo Maignan

Maignan, in queste ore, si è subito messo al lavoro per cercare di recuperare il prima possibile sottoponendosi alle terapie del caso. Il francese scalpita per rimettersi i guantoni e avrebbe già individuato la data in cui tornare a difendere i pali rossoneri: quella del 22 ottobre, giorno in cui il Milan ospiterà a San Siro il Monza nell'undicesima giornata di serie A. Se la tabella di marcia venisse rispettata, Maignan rimarebbe quindi ai box per sole cinque partite: quelle di campionato contro Empoli, Milan e Juventus e le due di Champions League contro il Chelsea. Il portiere, in quest'ottica, sarebbe quindi regolarmente a disposizione anche per l'ultima gara del girone della massima competizione continentale, ovvero quella sul campo della Dinamo Zagabria del prossimo 25 ottobre.

In attesa del rientro di Maignan, i pali rossoneri saranno difesi da Ciprian Tatarusanu, che ha temporaneamente preso il posto dell'estremo difensore francese nella lista Champions (il regolamento permette ai club di apportare modifiche nel reparto portieri se la diagnosi è pari o superiore ai 30 giorni). Il romeno già nella passata stagione ha dovuto sostituire per infortunio l'ex Lille, collezionando complessivamente nove presenze tra campionato e Champions League.