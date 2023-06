Terremoto Milan, via Maldini e Massara: ecco la rivoluzione di Cardinale

Un vero e proprio terremoto, quello che ha scosso in queste ore l'ambiente rossonero. Tra il Milan ed il duo Paolo Maldini-Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e sportivo del Diavolo, è infatti rottura. Decisivo, in questo senso, l'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri, lunedì 5 giugno, tra l'ex difensore e Gerry Cardinale, proprietario del club. A breve è attesa l'ufficialità del divorzio.

Una decisione, quella della proprietà, maturata in seguito ai deludenti risultati ottenuti nella stagione appena terminata. Malgrado un buon cammino europeo, con la squadra capace di spingersi fino alla semifinale di Champions League, dove è poi arrivata l'eliminazione per mano dell'Inter, il Milan non ha infatti saputo rispettare le aspettative della vigilia. In campionato, dove i rossoneri non sono mai stati in corsa per lo scudetto, è arrivato soltanto un quarto posto, maturato, per giunta, grazie alla penalizzazione per il caso plusvalenze che ha colpito la Juventus.

Bocciata in toto, poi, la campagna acquisti della scorsa estate: nel mirino di Cardinale, in particolare, sono finite le operazioni che hanno portato a Milano Charles De Ketelaere e Divock Origi, il cui contributo in campo, nel corso di questi mesi, è stato pressoché nullo. Da qui, da parte della proprietà, la volontà di interrompere il rapporto con Maldini e, di conseguenza, anche con Massara, che proprio a Maldini è profondamente legato. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il tecnico Stefano Pioli, che godrebbe ancora della fiducia del club. L'allenatore, tuttavia, starebbe in queste ore meditando sul proprio futuro.

Le reazioni della squadra

La squadra, nel frattempo, non sembra aver preso bene la notizia. Emblematico, a questo proposito, quanto pubblicato sui social da Rafael Leao: una faccina dubbiosa, che sembra voler esprimere perplessità di fronte alla decisione maturata dalla società. Ed anche il resto della squadra, da quanto trapela, avrebbe reagito con incredulità e sgomento di fronte all'inatteso scossone.

Il futuro

L'allontanamento di Maldini e Massara, che avevano ancora un contratto in essere fino al 2024, comporterà ovviamente una massiccia rivoluzione all'interno dell'organigramma del Milan. Le due figure, tuttavia, non dovrebbero essere sostitute da nuovi dirigenti provenienti dall'esterno, con il club che starebbe pensando ad una ridistribuzione interna dei ruoli. Cardinale, in particolare, vorrebbe gestire la società in prima persona garantendo una maggior presenza a Milano, mentre più poteri potrebbero passare nelle mani di Giorgio Furlani, amministratore delegato dallo scorso novembre ed al quale dovrebbe essere affidata la gestione del mercato. Geoffrey Moncada, attuale capo scouting, dovrebbe invece essere coinvolto maggiormente nelle strategie del club.