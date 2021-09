Malmoe-Juventus, le probabili formazioni: Allegri ritrova Dybala

Debutto europeo in stagione per i bianconeri, reduci da due ko consecutivi in campionato

Debutto nell'edizione 2021/2022 di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, protagonisti di un pessimo avvio di campionato con appena un punto conquistato in tre gare (pareggio con l'Udinese, sconfitte con Empoli e Napoli), faranno visita agli svedesi del Malmoe nella sfida valevole per la prima giornata del girone H (fischio d'inizio alle 21 di martedì 14 settembre). Un match sulla carta agevole per la Vecchia Signora, che non vuole fallire nel suo primo appuntamento europeo della stagione.

Malmoe-Juventus, le scelte dei due allenatori

Allegri, per la gara contro il Malmoe, dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-4-2, con Dybala e Morata a comporre il tandem d'attacco (ancora panchina per Kean, protagonista in negativo nella sfida di campionato contro il Napoli). In mezzo al campo Locatelli e Bentancur con Cuadrado e Rabiot sulle corsie esterne, mentre in difesa spazio per Danilo, Bonucci, De Ligt (favorito su Chiellini) e Alex Sandro. Tra i pali, nonostante un avvio di stagione tutt'altro che esaltante, confermato Szczesny. Verso un nuovo forfait Chiesa, che spera di recuperare per la sfida di campionato contro il Milan in programma domenica prossima allo Stadium.

Stesso modulo dall'altra parte per Tomasson, che schiererà Diawara in porta, Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson ed Olsson in difesa, Gwargis, Rakip, Innocent e Rieks a centrocampo e Colak-Birmancevic a comporre il tandem d'attacco.

Malmoe-Juventus, le probabili formazioni

Malmoe (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic. All. Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri.