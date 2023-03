Malta-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il cammino verso Euro 2024, per l'Italia, si è messo subito in salita. La sconfitta interna allo stadio Maradona contro l'Inghilterra costringe gli azzurri a non sbagliare più, a partire dalla trasferta a Malta in programma domenica 26 marzo alle 20.45. Una sfida sulla carta agevole, ma che la formazione di Roberto Mancini non può permettersi di prendere sotto gamba: sarà infatti importante dare un segnale dopo il ko con gli inglesi, anche per ridare un po' di fiducia all'intero ambiente. La formazione di Marcolini, nella prima giornata, è stata superata per 2-1 dalla Macedonia del Nord.

Malta-Italia, le scelte di Marcolini

Marcolini, per la sfida contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 3-4-3 già visto contro la Macedonia del Nord. In attacco il tridente sarà composto da Teuma, Satariano e Jones, mentre in mezzo al campo ci sarà Kristensen al fianco di Guillaumier con Mbong e Camenzuli sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Bonello, Apap, Borg e Attard.

Malta-Italia, le scelte di Mancini

Mancini dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione schierata contro l'Inghilterra. Non sarà della sfida Barella, che, insieme a Bonucci, ha lasciato il ritiro a causa di alcuni problemi fisici. In mezzo al campo ci sarà quindi spazio per Tonali, mentre Cristante potrebbe rilevare uno spento Jorginho. Conferma in vista, invece, per Verratti. Al centro dell'attacco ancora Retegui, che potrebbe essere affiancato da Gnonto e Politano, con Berardi e Pellegrini inizialmente in panchina. Qualche cambio in difesa, dove Romagnoli e Scalvini potrebbero prendere il posto di Acerbi e Toloi per comporre la coppia centrale. Terzini Di Lorenzo e Spinazzola.

Malta-Italia, le probabili formazioni

Malta (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Jones. All. Marcolini

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Spinazzola; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. All. Mancini

Malta-Italia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Malta-Italia, in programma domenica 26 marzo alle 20.45 e valevole per la seconda giornata del gruppo C di qualificazione agli Europei 2024, sarà trasmessa in diretta in chiaro in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match degli azzurri, su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. La telecronaca dell'incontro sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.