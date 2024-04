Napoli, arriva Manna: i talenti scoperti dal nuovo DS

La rivoluzione è iniziata in casa Napoli, in attesa del nuovo allenatore che come da prassi verrà scelto da De Laurentiis in persona, arriva un nuovo direttore sportivo. Sarà Giovanni Manna che nelle ultime cinque stagioni è stato nello staff della Juventus guidando la nascita e la crescita della Juventus Next Gen fino ad arrivare in cima alla torre di controllo del mercato dei "grandi" in bianconero prima dell'approdo a Torino di Giuntoli. La scorsa estate la Vecchia Signora ha tagliato il budget e quindi il grande colpo è stato il rinnovo di Rabiot, bene ha fatto anche Milik mentre su Weah sono emerse perplessità che potrebbero portarlo a salutare già in estate.

I talenti scoperti dal nuovo DS del Napoli Manna

Il grande lavoro di Manna è stato però quello di andare a pescare i giovani da far crescere nella Next Gen iscritta al campionato di Serie C. Da lì è partito per esempio Soulé, acquistato per 2,5 milioni dal Velez nel 2020 e ora gioiellino esploso a Frosinone con cui i bianconeri che potrebbero far cassa visto che il cartellino vale più di 30 milioni di euro. Sempre nel 2020 è stato acquistato per meno di due milioni dal Chelsea Iling Junior, ormai in pianta stabile nella prima squadra e che ha decuplicato il suo valore.

Gli ultimi colpi in ordine di tempo sono stati Yildiz, strappato addirittura a parametro zero del Bayern Monaco e destinato a diventare il centro nevralgico della Juve del futuro, mentre è ancora incerto il destino di Hujisen, altro diciottenne terribile che Manna ha pescato dal Malaga nel 2022 pagandolo solo 470 mila euro, oggi ha già all'attivo tredici presenze in Serie A con la Roma e sembra destinato a una grande carriera. Ora Manna passa al Napoli dove tutti si aspettano altri colpi giovani e di talento per risollevare i Campioni d'Italia in carica.