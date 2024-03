Manchester City-Arsenal, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Sarà una sorta di spareggio, tra due delle formazioni che contendono al Liverpool lo scettro britannico e saranno tra le protagoniste dei quarti di Champions dove affronteranno Bayern Monaco e Real Madrid. Il Manchester City proverà il sorpasso in vetta ai danni dell’Arsenal che è avanti di un’incollatura, e ad allungare l’impressionante striscia di risultati positivi in tutte le competizioni inanellata a partire dallo scorso dicembre, arrivata a quota 22 (diciannove vittorie, l’ultima due settimane fa nei quarti di finale di FA Cup contro il Newcastle, e tre pareggi) con l’ultimo k.o. risalente allo 0-1 di Birmingham al cospetto dell’Aston Villa poco meno di quattro mesi fa.

I “Gunners” dal canto loro hanno recuperato terreno in classifica fino ad arrivare ad agganciare in vetta la formazione di Klopp: questo grazie al clamoroso filotto di otto affermazioni filate da inizio 2024 in campionato, centrate segnando addirittura 33 reti (tra cui sei al West Ham ed allo Sheffield United, cinque al Crystal Palace ed al Burnley) e subendone appena cinque. Per gli ospiti quella contro i “Citizens” sarà anche l’occasione di confermare l’inversione di un trend decisamente negativo: dalla stagione 2017/2018 in avanti, infatti, l’Arsenal ha perso ben quindici dei diciotto scontri diretti, vincendo però gli ultimi due (la finale della Supercoppa inglese ai rigori lo scorso agosto e la sfida d’andata tra le mura amiche grazie alla rete decisiva nel finale di Martinelli).

Manchester City-Arsenal, le scelte di Guardiola

Uno dei punti di forza del City, caratterizzato dall’estremo dinamismo con cui passare anche in corso d’opera dalla difesa a tre a quella a quattro, facilita il compito del tecnico che non avrà a disposizione Walker e Stones tornati dalla pausa con le nazionali con alcuni problemi fisici. Nella retroguardia davanti ad Ederson (anche lui non al meglio) possibile il ricorso a Lewis come terzino destro puro, oppure l’utilizzo di una difesa a tre con Dias, Aké e Gvardiol (con gli ultimi due riciclabili come esterni bassi a sinistra) più Akanji a fare da elastico tra il settore destro della difesa e il centrocampo, dove si sistemeranno Rodri e Bernardo Silva con la possibile esclusione di Kovacic. Haaland resta in dubbio per un problema muscolare, ma dovrebbe stringere i denti e guidare un attacco con molteplici soluzioni: da De Bruyne ed Alvarez utilizzati come sottopunte, fino al terzetto sulla trequarti con Foden, il rientrante Grealish e Doku a giocarsi i due posti da esterni offensivi.

Manchester City-Arsenal, le scelte di Arteta

Legati più che altro all’attacco i dubbi dei “Gunners”, in relazione alle condizioni di Gabriel Jesus, Martinelli e Saka. I fastidi al ginocchio accusati dal primo, i problemi al ginocchio del secondo ed il forfait nella nazionale inglese del terzo lasciano il loro utilizzo all’Etihad in sospeso, con l’ultimo che però viene dato tra i recuperabili per affiancare Havertz ed eventualmente il belga Trossard nel tridente offensivo dei londinesi. Meno dubbi a centrocampo dove agiranno Ødegaard, Rice e Jorginho, mentre nella difesa davanti a Raya al centro si dovrebbero posizionare Gabriel (non al meglio tanto da saltare le amichevole con il Brasile contro Inghilterra e Spagna, ma con ogni probabilità nell’undici titolare) e Saliba, White a destra e Kiwior a sinistra in vantaggio su Zinchenko.

Manchester City-Arsenal, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Akanji, Dias, Gvardiol, Aké, Rodri, B. Silva, Foden, Alvarez, Doku, Haaland. All. Guardiola

Arsenal (4-3-3): Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Ødegaard, Martinelli, Havertz, Saka. All. Arteta.

Manchester City-Arsenal, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Arsenal, in programma domenica 31 marzo alle 17.30 all’Etihad Stadium di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.