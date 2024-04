Manchester City-Aston Villa, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il Manchester City fermato sullo 0-0 nello scontro diretto con l’Arsenal (unica squadra in stagione, insieme al Wolverhampton nel primo turno di League Cup, a non subire reti, peraltro sia all’andata che al ritorno) si gioca a stretto giro di posta il secondo gettone per non perdere contatto con il Liverpool capolista, avanti di tre lunghezze. All’Ethiad Stadium arriva l’Aston Villa, che per ironia della sorte è l’ultima squadra che è riuscita a battere la formazione di Guardiola: nel match di andata, giocato il 6 dicembre 2023 al Villa Park, i Lions si imposero 1-0 grazie alla rete di Bailey. Da allora, i Citizens hanno inanellato una serie di 23 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni – con appena quattro pareggi – buoni per giocarsi il titolo in patria, e per arrivare ai quarti di Champions ed alle semifinali di FA Cup. Staccata di cinque punti in quarta posizione c’è invece la formazione di Unai Emery, una delle sorprese del torneo, che oltre a guardare con interesse ad un piazzamento per la Champions del prossimo anno, punta anche alla vittoria in Conference League dove è approdata ai quarti. Nonché ad allungare la striscia di imbattibilità esterna che dura da inizio 2024, con quattro vittorie e quattro pareggi tra competizioni inglesi ed europee.

Manchester City-Aston Villa, le scelte di Guardiola

L’allenatore del City con la difesa ridotta ai minimi termini: sono out Ederson (sostituito tra i pali da Ortega), Aké e Walker mentre trapela un cauto ottimismo per Stones. La retroguardia dovrebbe pertanto comprendere Lewis a destra, Gvardiol a sinistra ed in mezzo la coppia Ruben Dias-Akanji, con il secondo che potrebbe spostarsi come esterno basso per l’inserimento di Gómez sul versante opposto ed il conseguente spostamento di Gvardiol centrale. Qualche cambiamento potrebbe essere previsto da centrocampo in su: diga mediana con Rodri e Bernardo Silva (ed il sacrificio di Kovacic), Foden – in ballottaggio con Grealish – e Doku esterni offensivi con Alvarez o De Bruyne in mezzo a supportare Haaland come riferimento offensivo

Manchester City-Aston Villa, le scelte di Unai Emery

Il tecnico iberico dovrà fronteggiare le pesanti assenze di capitan McGinn (che sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica rimediate contro il Tottenham) e degli infortunati Kamara e Cash, che si aggiungono a quelle di Mings e Buendía, e sarà inoltre privo del capocannoniere Ollie Watkins (22 centri in stagione), uscito per infortunio nell’ultimo match contro il Wolverhampton. L’undici di partenza dovrebbe quindi prevedere Martinez tra i pali, schermato da una difesa a quattro composta dai laterali Konsa e Moreno (in ballottaggio con Digne) con Pau Torres e Diego Carlos in mezzo. Al centro della mediana agiranno Tielemans e Douglas Luiz, con Morgan Rogers e Bailey esterni alti, mentre in avanti spazio al tandem formato da Diaby e Durán.

Manchester City-Aston Villa, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ortega, Stones, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, B. Silva, Foden, De Bruyne, Doku, Haaland. All. Guardiola

Aston Villa (4-4-2): Martinez, Konsa, Carlos, Torres, Moreno, Bailey, Tielemans, Douglas Luiz, Rogers, Diaby, Durán. All. Emery

Manchester City-Aston Villa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Aston Villa, in programma mercoledì 3 aprile all’Etihad Stadium di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.