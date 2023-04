Manchester City-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Champions League si avvicina sempre di più al suo atto finale. Martedì scattano i quarti di finale con le gare di andata e il più affascinante è Manchester City-Bayern Monaco, due squadre che puntano al titolo europeo. Guardiola ha vinto il girone e poi eliminato il Lipsia travolgendo al ritorno 7-0, i bavaresi hanno vinto senza troppi problemi il gruppo con Barcellona e Inter e poi hanno eliminato il PSG agli ottavi. Guardiola proverà a portare a Manchester finalmente la Coppa dalle grandi orecchie, Tuchel ha tutta l'intenzione di rivincerla ancora da subentrante come successo con il Chelsea.

Manchester City-Bayern Monaco, le scelte di Guardiola

Gli inglesi dovranno rinunciare solamente a Foden che ancora non può scendere in campo i postumi dell'intervento di appendicite, al suo posto giocherà Grealish. Ancora dubbi sul terzo titolare in attacco con Bernardo Silva favorito su Mahrez per essere la spalla di Halland. Per il resto dentro ovviamente tutti i titolare con De Bruyne a guidare il centrocampo.

Manchester City-Bayern Monaco, le scelte di Tuchel

Qualche assenza in più nei bavaresi con Tuchel che dovrà rinunciare a Harnandez, Neuer, Tel e probabilmente a Choupo-Moting. Niente centravanti quindi con Mane che dovrebbe essere il riferimento offensivo con alle spalle Coma, Muller e Musiala. In difesa Upamecano e De Ligt a proteggere Sommer, attenzione però perché gli ultimi due gol del Bayern li hanno fatti proprio i due centrali.

Manchester City-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Manchester City (3-4-3) Ederson; Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones; Rodri, De Bruyne, Gundogan; Grealish, Haaland, Bernardo Silva.

Bayern Monaco (4-2-3-1) Sommer, Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller (c), Musiala; Mane

Manchester City-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra i due colossi dle calcio europeo sarà trasmessa da Sky in tv e in streaming sulla App Sky Go, per lo streaming sarà attivo anche il servizio di Mediaste Infinity +. La gara non sarà trasmessa in chiaro, su Canale 5 quel giorno ci sarà infatto Inter-Benfica.