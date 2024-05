Il Manchester City è (ancora) campione d'Inghilterra

Il regno di Guardiola continua in Premier League, il suo Manchester City ha vinto il titolo in Inghilterra battendo il West Ham e scrollandosi di dosso la concorrenza dell'Arsenal che per il secondo anno di fila si piazza al secondo posto dopo un ottimo campionato. Il problema è che questo City è davvero irraggiungibile, anche nel campionato più ricco e forse difficile di tutto il Vecchio Continente. La supremazia dei citizens è data dalle sue stelle, da un allenatore fantastico, da un gioco difficile da contrastare, il tutto condito dai numeri: 28 vittorie e sole 3 sconfitte, miglior attacco con 95 reti e seconda miglior difesa con 33 gol al passivo a cui si aggiunge unno sprint finale da applausi con otto vittorie di fila che non hanno lasciato scampo ai gunners di Arteta.

Quanti campionati ha vinto il Manchester City?

Per il Manchester City si tratta della quarta Premier League vinta di fila e quella di questa stagione è decisamente speciale perché è il decimo successo della storia dei citizens che diventano così la quarta squadra più vincente d'Inghilterra dopo Manchester United (20 titoli), Liverpool (19) e Arsenal (13). Ovviamente sulla storia recente del club ha influito l'arrivo della nuova proprietà, non è infatti un caso che prima di diventare una delle società più vincenti d'Inghilterra, il City aveva vinto il campionato solo nel 1937 e nel 1968. Nell'ultimo decennio il dominio è stato quasi totale, con quattro successi negli ultimi quattro anni, sei negli uiltimi sette e otto negli ultimi tredici.

Tutti i titoli di Guardiola con il Manchester City

Il City dei grandi successi è diventato tale da quando nel 2016 Pep Guardiola si è seduto sulla panchina, da quel giorno sono arrivate sei Premier League, la Champions League dell'anno scorso, due Coppa d'Inghilterra, quattro Coppa di Lega inglese, due Supercoppa d'Inghilterra e una Supercoppa Europea, una striscia di successi incredibile che sembra sia destinata a continuare a lungo