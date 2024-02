Manchester City-Chelsea, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Spetterà al Chelsea il compito di arrestare la marcia del “caterpillar” Manchester City, che finora all’Etihad detiene un record di tredici vittorie e tre pareggi in sedici match, ed analizzando anche le trasferte tra Premier League e coppe non perde dal 6 dicembre ed ha aperta una striscia di undici vittorie consecutive, inaugurata nella semifinale della Coppa del Mondo per club. I londinesi sono decimi – con dieci k.o. in ventiquattro partite di campionato - ed ormai staccatissimi dalla zona Champions, distante tredici lunghezze, e sono attesi da un finale di febbraio decisivo, che prevede in rapida successione la finale di League Cup contro il Liverpool e la gara secca valevole per il sesto turno di FA Cup contro il Leeds. Si riparte dal pirotecnico 4-4 dell’andata, che è stato anche il secondo pareggio in nove anni di scontri, nei quali il segno X era arrivato solo una volta in ventitré incroci (finale della League Cup 2019, poi vinta dai “Citizens” ai rigori): la sfida dello scorso novembre a Londra ha anche interrotto il digiuno di reti nei confronti diretti del Chelsea, che nelle precedenti sei sfide aveva sempre perso senza riuscire mai a segnare.

Manchester City-Chelsea, le scelte di Guardiola

Il rientro a gennaio del 2024 di De Bruyne ed Haaland ha fatto di nuovo tornare completo il reparto offensivo a disposizione di Guardiola, che potrebbe schierarli entrambi dal 1’ con il primo sulla trequarti con ai fianchi Foden e Grealish - e Doku a partire dalla panchina - ed il secondo a guidare l’attacco con il sacrificio Alvarez (ma attenzione alla soluzione che prevede l’argentino schierato in posizione leggermente più arretrata e lo farebbe così convivere col norvegese). Nel cuore della mediana spazio a Rodri e Silva, con l’alternativa rappresentata da Nunes: in difesa Gvardiol out per un problema alla caviglia, sostituito a sinistra da Aké il quale potrebbe anche tornare al centro per affiancare Ruben Dias spingendo Stones in panchina e lasciando il posto da laterale ad Akanji, mentre sul versante opposto favorito Walker su Lewis. Tra i pali Ederson.

Manchester City-Chelsea, le scelte di Pochettino

I “Blues” hanno praticamente un’intera difesa in infermeria: non sono infatti disponibili oltre al lungodegente Fofana anche il portiere Robert Sánchez, i laterali Cucurella e Reece James e l’altro centrale Badiashile. Tra i pali si riposizionerà pertanto Petrovic, protetto da una difesa a quattro formata da Gusto e Colwill laterali, e la coppia centrale formata dall’eterno Thiago Silva e Disasi. Presenze contate anche a centrocampo (mancano pure i giovani Roméo Lavia e Ugochukwu), che prevederà Moisés Caceido ed Enzo Fernández, più Gallagher in posizione leggermente avanzata. In avanti, la soluzione più gettonata è quella con Sterling e Jackson larghi a supportare Palmer (miglior realizzatore della squadra con 12 centri stagionali), ma almeno in avanti le alternative abbondano con Madueke e Mudryk esterni offensivi e Nkunku in mezzo come falso nueve.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Stones, Dias, Aké, Bernardo Silva, Rodri, Foden, De Bruyne, Grealish, Haaland. All. Guardiola

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill, Caceido, Fernández, Gallagher, Sterling, Palmer, Jackson. All. Pochettino

Manchester City-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Chelsea, in programma sabato 17 febbraio alle ore 18.30 (ora italiana) all’Etihad Stadium di Manchester, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.