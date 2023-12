Saranno Manchester City e Fluminense a contendersi il Mondiale per Club 2023. Inglesi e brasiliani, che in semifinale hanno avuto rispettivamente la meglio su Urawa Reds ed Al Ahly, si affronteranno venerdì 22 dicembre alle 19 italiane allo stadio "Città dello sport Re Abd Allah" di Gedda, in Arabia Saudita. La formazione di Pep Guardiola si è presentata alla competizione in qualità di vincitrice dell'ultima edizione della Champions League, mentre gli uomini di Diniz sono i campioni in carica della Copa Libertadores.

Manchester City-Fluminense, le scelte di Guardiola

Pep Guardiola sarà ancora privo di Haaland, costretto ai box per infortunio. Nel 4-2-3-1 inglese ci sarà quindi spazio per Foden nel ruolo di falso nueve, con Bernardo Silva, Matheus Nunes e Grealish ad agire alle sue spalle. In mezzo al campo Kovacic al fianco di Rodri, mentre la linea difensiva sarà formata da Walker, Stones, Akanji e Aké. In porta Ederson.

Manchester City-Fluminense, le scelte di Diniz

Stesso modulo dall'altra parte per Diniz, che in attacco si affiderà a Cano sostenuto da Arias, Ganso e Keno. A centrocampo agiranno André e Martinelli, mentre in difesa ci sarà spazio per l'ex juventino Felipo Melo al fianco di Nino, con Samuel Xavier e Marcelo sulle corsie esterne. Tra i pali Fabio.

Manchester City-Fluminense, le probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. All. Guardiola.

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz

Manchester City-Fluminense, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Manchester City-Fluminense, in programma venerdì 22 dicembre alle 19 italiane a Gedda, non potrà essere seguita in diretta tv in Italia. Il match sarà tuttavia visibile in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e FIFA+.