Inter, Inzaghi scioglie i dubbi: la probabile formazione contro il Manchester City

L'attesa, in casa nerazzurra, è spasmodica. Sì, perché quella contro il Manchester City, in programma sabato 10 giugno a Istanbul, è una partita che potrebbe entrare nella storia del club. Tredici anni dopo l'ultima volta, l'Inter, protagonista di un percorso europeo ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa, tornerà infatti a giocare una finale di Champions League. L'appuntamento, sulla carta, è di quelli proibitivi, dato che l'avversario di Lautaro Martinez e compagni sarà quel Manchester City che, per quanto visto ad oggi, pare una macchina perfetta. Ma la formazione di Simone Inzaghi, capace di esaltarsi proprio nelle grandi sfide, venderà cara la pelle per ribaltare i pronostici e regalare ai suoi tifosi un sogno.

Le scelte

La preparazione alla gara da parte del tecnico, in queste ore, è certosino. Inzaghi sta lavorando praticamente giorno e notte per non lasciare nulla di intentato in vista della sfida, studiando ogni minimo particolare dei Citizens. Il primo obiettivo, da parte dei nerazzurri, sarà quello di tentare di limitare lo straordinario tasso tecnico degli inglesi, senza però rinunciare al contempo alla propria identità. Ed è per questo motivo che il tecnico, in attacco, potrebbe preferire ancora una volta Dzeko a Lukaku: il bosniaco, a differenza del belga, devastante soprattutto in fase di ripartenza in campo aperto, è infatti giocatore più di manovra, capace di partecipare attivamente alla costruzione del gioco.

In mezzo al campo, invece, Inzaghi tornerà a contare su Henrikh Mkhitaryan, rimasto ai box nelle ultime settimane a causa del problema muscolare accusato nella semifinale di ritorno contro il Milan. E l'armeno, divenuto nel corso della stagione elemento imprescindibile nello scacchiere nerazzurro, dovrebbe ritrovare subito la maglia da titolare a scapito di Brozovic, destinato, almeno inizialmente, alla panchina. Il posto in cabina di regia, salvo sorprese, sarà infatti di Hakan Calhanoglu, giocatore che potrebbe risultare decisivo anche su palla inattiva.