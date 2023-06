Manchester City-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È la partita più attesa, quella che può valere un'intera stagione. L'Inter, protagonista di un'entusiasmante cavalcata europea, affronterà sabato 11 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul il Manchester City nella finale di Champions League. Una sfida, sulla carta, quasi proibitiva dato lo strapotere mostrato nel corso di questi mesi dagli uomini di Pep Guardiola, ma in cui i nerazzurri, già capaci di portarsi a casa Supercoppa e Coppa Italia, daranno il massimo per cercare di regalare un sogno ai propri tifosi.

Manchester City-Inter, le scelte di Guardiola

Pep Guardiola, per la finale di Champions League contro l'Inter, pare intenzionato a confermare la stessa formazione che, la scorsa settimana, ha superato il Manchester United nell'ultimo atto della FA Cup. Recuperato Walker, che dovrebbe completare il reparto difensivo con Ruben Dias e Akanji nel 3-2-4-1 inglese. In mezzo al campo il tandem formato da Stones e Rodri, con Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne e Grealish (in vantaggio su Foden e Mahrez) ad agire alle spalle dell'intoccabile Haaland. Tra i pali Ederson.

Manchester City-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per l'atto finale della stagione, potrà contare sull'intera rosa a disposizione. Modulo di partenza sarà il consueto 3-5-2, con Dzeko al momento in leggero vantaggio su Lukaku per comporre il tandem d'attacco con Lautaro Martinez. In mezzo al campo recuperato Mkhitaryan, che si contende una maglia con Brozovic. Certi del posto, invece, Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. In difesa il solito terzetto formato da Darmian, Acerbi e Bastoni a protezione di Onana.

Manchester City-Inter, le probabili formazioni

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Manchester City-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Manchester City-Inter, in programma sabato 10 giugno alle 21 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul e valevole per la finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.